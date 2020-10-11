1200 TL maddi destek verilecek… Emekliler yıllardır bekliyordu! Şartlar ve detaylar belli oldu!

SGK-SSK ve Bağkur emeklileri için ek ödemeler yan ödemeler artarak devam ediyor. Bankaların emeklilere ödemiş oldukları promosyon rakamları Ekim ayının gelmesi ile beraber güncellendi. Daha fazla emekliyi kendi bankalarına taşımak isteyen bankalar hem promosyon tutarını yükseltti hem de emeklilere düşük faizli kredi, masrafsız bankacılık gibi ek ürünlerle fırsatlar sunuldu. Bilindiği üzere emekli vatandaşlar için bankalar maaş promosyonu ödemesi yapıyorlar. Bu ödeme tutarlarında en alt sınır Şubat ayında belirlenirken çok sayıda banka kendi özel kampanyasını uyguluyor. Daha çok emeklinin kendi bünyesinden maaşını kullanmasını isteyen bankalar bu promosyon ödemelerinde tutarları artırdılar. Tüm gelişmeler ile ilgili son dakika haberleri…