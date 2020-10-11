Emekli vatandaşlar İntibak Yasası çalışmaları için resmi açıklama bekliyorlar. 'İntibak Yasası 2020 son durum ne? İntibak nedir?' gibi soruların yanıtları milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar ile 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların maaşlarında büyük farklılıklar var. Bu farklılıkların en önemli nedenlerinden birisi de intibak zammı. İntibak zammı 2000 yılından önce emekli olan tüm emeklilerin maaşlarına yansıtılırken bu emeklilere aylık 360 TL'ye varan ek zamlar yapıldı. Bu kapsamda hükümetin bu konuda bir çalışma yapmasını isteyen emekli vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bir çalışması bulunuyor. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK ZAMMI
2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için ise intibak zammı halen yapılmadı.
Uzun süre yargıda yer alan ve süren konuya ilişkin geçtiğimiz yıllarda nihai karar verildi. Yargının en üst kademisince alınan karar kapsamında intibak zam düzenlemesinin Meclis'te alınan karar kapsamında maaşlara yansıtılabileceği ifade edildi.
Yargının intibak zammı için tek yetki kurumun TBMM olduğunu işaret etmesi intibak zammı için yargı yolunun tamamlanmış olduğu anlamına geldi.
355 TL ZAM MÜJDESİ!
Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.
2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur- Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.
Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.
İNTİBAK NEDİR?
Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla düzenlenecek. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ
Emekli maaşlarının bağlanma oranlarına dair farklı sistemler uygulanmakta. Burada 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.
Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu öğrenildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.
TALEPLER NE GETİRECEK?
✖ Taban emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil en az 2 bin 324 lira ödenecek.
✖ Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından bu alanda hiç kesinti olmayacak.
✖ Ek ödeme oranı değişirse, emekliler her ay net maaşının yüzde 4-5'i yerine yüzde 8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak.
✖ İntibak yapılırsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara da 355 liraya varan zam söz konusu olabilecek.
Bu yıl taban aylık yükseltilirken; emekliler, Ocak ve Temmuz'da zam, 2 kez ikramiye ve promosyon imkanından yararlandı.
EMEKLİ EK ÖDEME NEDİR?
5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI
5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.
5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;
– Emekli Sandığı(4/c),
– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.
Kanun numarasına göre aylık ve gelir bağlananlar da aşağıda belirtilmiştir;
– 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,
– 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu,
– 24.02.1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun,
– 02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu,
– 01.07.1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 03.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 23.04.1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 18.12.1981 tarihli ve 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 11.10.1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
– 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun,
– 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile özel kanunları uyarınca vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış bulunanlara, harp malûllüğü zammı ve tazminatlar dahil aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılır.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılmakta olan;
a) Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım,
b) Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım,
c) Şartlı eğitim ve sağlık yardımı,
d) Okul öncesi eğitime katılan öğrencilere sağlanan yardımlar,
e) Şartlı çocuk sağlık yardımı,
f) Şartlı gebelik yardımı,
g) Şartlı doğum takip ödemesi,
h) Şartlı lohusalık takip ödemesi gibi Hazine tarafından destekli sosyal yardım ödemeleri ek ödeme kapsamına alınmamıştır.
EMEKLİYE VERGİ VE HACİZ YOK!
12.8 milyon emekli için yasalarımızda bazı ayrıcalıklar bulunuyor. Özellikle vergi konusunda emeklilerimizin muaf tutulduğu alanlar bulunuyor. Emlak vergisinde emekliler belli metrekare ev için maaşlarından başka gelirleri olmamaları şartıyla muafiyetten yararlanabiliyor.
İŞ-METREKARE KRİTERİ
Emekli Sandığı, Bağ- Kur ve SSK emeklileri, aldıkları maaşlarından başka gelirleri yoksa, brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için vergi ödemiyor. Emekli olduktan sonra başka bir işyerinde çalışarak gelir elde eden emekliler ise vergi ödüyor. Bankalarındaki paralarından dolayı kazanç elde eden emekliler de muafiyetten yararlanabiliyor. Eşinden dolayı ölüm aylığı alan emekliler de bu gelirleri olduğu halde emlak vergisi ödemiyor.
5 YILLIK İADE İMKANI
Emeklilerin belediyelere giderek konutlarıyla ilgili beyanda bulunurken emekli olduklarını da bildirmeleri gerekiyor. Bu durumda belediyeler emeklilerin emlak vergilerini sıfıra düşürüyor. Geçmişte emlak vergisi ödemiş emekliler, yukarıdaki şartları taşıyorlarsa bağlı bulundukları belediyelere dilekçe ile müracaat ederek 5 yıl geriye doğru ödedikleri paraları geri alabiliyor.
TAKİP VARSA İTİRAZ EDİN
Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve nafaka dışında emeklilerin maaşlarına haciz konulamıyor. Ancak emeklinin izni olursa haciz uygulanabiliyor. İcra daireleri emeklinin yazılı rızası yoksa haciz taleplerini reddediyor. İcra takibi başlatılırsa icra dairesine itiraz edebilirsiniz.