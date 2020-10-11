İşte o sorular ve yanıtları…

Selam ben devlet memuruyum maaşımda icra kesintisi var 2021 Mart'ta emekli olacağım sormak istediğim toplu ikramiyeme el konur mu? Lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Melek Deldemir



Emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarına da maaşınızda olduğu gibi haciz konulması mümkündür. En doğru yorumu yapabilmek için icra takibinizin detayı incelenmesi gerekmektedir. Ancak genel durumu itibarı ile icra takibiniz devam ederken emekliye ayrılmanız durumunda tarafınıza ödenecek olan ikramiyeden icra kesintisi yapılaması zorunlu olacaktır

Sayın uzmanımız. Hayırlı günler diliyorum. Ben 1971 doğumluyum. 01.07.1988 girişli sigortam var. 2602 gün yatmış primi var. 3 çocuk annesi ve 3 çocuğumu borçlanma yapabiliyorum. Benim emekli olma gibi şansım ne kadar acaba. Umarım bilmediğim bir kanundan faydalanıyor olmayı çok istiyorum. Hayırlısı ile inşallah. Şimdiden size çok teşekkür ederim. Allaha emanet olunuz. Esma Ege



Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 45 yaş 5300 prim gününe tabisiniz. 3 Çocuğunuz için de borçlanma gerçekleştirirseniz 538 gün eksiğiniz kalır. Bu süreyi de isteğe bağlı ödeyebilir ya da çalışarak tamamlayabilirsiniz. Zaten yaş şartınızı da yerine getirmiş görünüyorsunuz. Bir diğer seçeneğiniz ise 3600 prim günüyle yaşlılık aylığıdır. 1000 Günlük bir doğum borçlanması yaptıktan sonra 58 yaşını bekleyerek 3600 prim günüyle yaşlılık aylığı da alabilirsiniz. 3 Çocuk için en düşük borçlanma tutarınız 67 bin 802 lira 50 kuruştur.