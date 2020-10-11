Milyonlarca emekli vatandaş için müjdeler peşi sıra gelmeye devam ediyor. Emeklilik maaşımı hesaplayınca 3500 TL civarı alacağım gibi gözüküyor. Çalışıyorum, emekli maaşımım düşmemesi için ne yapmam gerekiyor? Memurların emekli ikramiyesinden haciz kesintisi olur mu? Kısa dönem askerlik için borçlanma yapabilir miyim? Almanya'da yaşıyorum malullük aylığı alıyorum Türkiye'den vefat eden SSK emeklisi babamın yetim maaşı bağlatabilir miyim? Gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır yanıt verdi... Öte yandan tüm emeklilere her ay verilen ek ödemede artış gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 'Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü yerine, 8-10'u olsun' diyor. Talep hayata geçerse, gelirlerde 382 liraya varan artış olacak.
İşte o sorular ve yanıtları…
Selam ben devlet memuruyum maaşımda icra kesintisi var 2021 Mart'ta emekli olacağım sormak istediğim toplu ikramiyeme el konur mu? Lütfen yardımcı olursanız sevinirim. Melek Deldemir
Emekli ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarına da maaşınızda olduğu gibi haciz konulması mümkündür. En doğru yorumu yapabilmek için icra takibinizin detayı incelenmesi gerekmektedir. Ancak genel durumu itibarı ile icra takibiniz devam ederken emekliye ayrılmanız durumunda tarafınıza ödenecek olan ikramiyeden icra kesintisi yapılaması zorunlu olacaktır
Sayın uzmanımız. Hayırlı günler diliyorum. Ben 1971 doğumluyum. 01.07.1988 girişli sigortam var. 2602 gün yatmış primi var. 3 çocuk annesi ve 3 çocuğumu borçlanma yapabiliyorum. Benim emekli olma gibi şansım ne kadar acaba. Umarım bilmediğim bir kanundan faydalanıyor olmayı çok istiyorum. Hayırlısı ile inşallah. Şimdiden size çok teşekkür ederim. Allaha emanet olunuz. Esma Ege
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 45 yaş 5300 prim gününe tabisiniz. 3 Çocuğunuz için de borçlanma gerçekleştirirseniz 538 gün eksiğiniz kalır. Bu süreyi de isteğe bağlı ödeyebilir ya da çalışarak tamamlayabilirsiniz. Zaten yaş şartınızı da yerine getirmiş görünüyorsunuz. Bir diğer seçeneğiniz ise 3600 prim günüyle yaşlılık aylığıdır. 1000 Günlük bir doğum borçlanması yaptıktan sonra 58 yaşını bekleyerek 3600 prim günüyle yaşlılık aylığı da alabilirsiniz. 3 Çocuk için en düşük borçlanma tutarınız 67 bin 802 lira 50 kuruştur.
Emeklilik prim ödeme gün sayım 7250 gün olarak doldu. Şu anda 46 yaşındayım. 52 yaşına kadar yaş bekleyeceğim. Emeklilik maaşı hesaplayınca 4000 TL civarı alacağım gibi gözüküyor. Şu anda bordrolu çalışmıyorum. Sorum şu. Eğer bordrolu olarak çalışırsam, emekli maaşımın düşmemesi için en az kaç TL maaş ile bordrolandırılmam gerekir?
5 yılda bildirilen en yüksek kazancın altına düşmezseniz prim bildirmenizde bir sakınca olmayacaktır. Prim gün sayısı şartı tamamlandıktan sonra SGK'ye bildirilen SPEK yani günlük prime esas kazanç tutarınız 2 asgari ücretin altına inmediği sürece aylık bağlama oranınız düşmez ve yükselir. Asgari ücret üzerinden prim bildirilecek ise hiç bildirilmemesi daha faydalı olacaktır. Çünkü asgari ücret tutarı aylık bağlama oranınızı düşürecektir.
Sigorta çıkışımın yapılıp yapılmadığını nasıl öğrenirim?
Sigortalı yani 4/A'ya tabii çalışan vatandaşlarımız önceki yıllarda işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerini kendileri görüntüleyemiyordu ancak bu yıl e-devlet üzerinden tüm bilgilere ulaşım imkânı getirildi. İşe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinize e-devlet şifreniz ile giriş yaparak aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-esgkuyg-esgksifre-ise-giris-isten-ayrilis
Hocam merhabalar. Eski patronum ki hala beraber çalışıyoruz. Ama o işçi olarak çalışıyor. Çalıştığımız dükkanı devretti. Sonra da bizi yeni açtığı dükkana götürdü. Fakat yeni dükkanı eşinin üzerine açtı. İşe başlarken de bize tüm haklarımı aldım kağıdı imzalattırdı. Yeni dükkanda 1.5 yıldır çalışıyoruz. Fakat şimdi de tam zamanlı çalıştığımız günleri kısa ödenekten yatırmış. Ben eski haklarım dahil hepsini alıp ayrılabilir miyim? Çünkü SGK'yı aradığımda bunun cezası var dedi.
Detaylarını sorunuzdan anlatmış olduğunuz durumda, işvereniniz pandemi döneminde fırsat çıkarcılığı yapmış görünüyor. Öncelikle alacaklarınızı ödediğine dair elinizde bir dekont yok ise imzaladığınız kağıdın herhangi bir geçerliliği bulunmuyor. Sizin şikayet etmeniz durumunda, denetim mekanizmasını yürütecek yetkili işverenden ödeme dekontlarını isteyecektir.
İş akdinizi sonlandırma konusunda haklı sebeple iş akdinizi sonlandırmanız mümkündür. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılan personelin çalışması yasaktır. Bu usulsüz durumdur, işveren devlet hazinesinden usulsüzüz ödenek almıştır. Bu sebeple alacaklarınızı ve ilgili dönemlere dair sigortalılık bildiriminin verilmesi noktasında yasal haklarınızı işvereninizle paylaşın. İşverenin taleplerinizi reddetmesi durumunda şikayet edeceğinizi belirtin. Denetim mekanizması gerekli yasal işlem ve idari yaptırımları firmanız adına uygulayacaktır.
Hocam 1973 doğumluyum 1992 başlangıç 320 gün SSK ödemem ve son 15 yıldır yurtdışında sudanda çalışıyorum nasıl emekli olabilirim?
Yurtdışında kayıtlı çalışıyorsanız Türkiye'ye dönüş yaptığınızda yurtdışı borçlanması yaparak emekli olmanız mümkün. Normalde emeklilik şartlarınız 53 yaş 5600 prim günüdür. Bu prim gününü Türkiye'de sigortalı olarak çalışmanız durumunda 53 yaşında emekli olabilirsiniz. Veya 4339 gün yurtdışı borçlanması yapacaksınız, geriye kalan 1261 günü yine Türkiye'ye gelip çalışarak tamamlayacaksınız. Yurtdışı borçlanmaları 2019 yılından itibaren Bağkur kapsamında alındı, Bağkur'lu olarak emeklilik şartlarınız 9000 prim gününü tamamlama şartına çıkar. Bu yüzden borçlanma yapmanız halinde Bağkur'lu olacaksınız. 1261 Gün sigortalı olarak çalışmanızın amacı borçlandığınız süreler sonunda Bağkur sigortalısı olacağınızdan tekrardan 4/a yani SSK sigortalısı olmanız için gereklidir.
Son 1261 gün hangi sigortalılık statüsünde primi bildirirseniz o statüde emekli olursunuz.
Bir diğer seçeneğiniz ise 5400 gün yurtdışı borçlanması yaparak 58 yaşında Bağkur kapsamında ileri yaştan emekliliğe müracaat edebilirsiniz.
Merhabalar 2020 Haziran ayında limited şirket açılışı için başvuruda bulundum. Resmi açılış Ağustos ayında gerçekleşti. Bu isler tamamlanıncaya kadar SGK'lı olarak çalıştığım işyerinden ayrılmadım ve hala çalışmaya devam ediyorum. SGK'lı çalıştığım yerden ayrılırsam kendi is yerimde SGK'lı çalışmam mümkün müdür?
Kendi kurmuş olduğunuz veya sonradan ortaklık durumu oluşan şirketlerde 4/a sigortalısı olarak çalışamazsınız. Bu gibi durumlarda adınıza 4/b prim borcu tahakkuk ettirilir. Herhangi bir ortaklığınızın bulunmadığı firmada 4/a sigortalısı olarak çalışırsanız adınıza 4/b prim borcu tahakkuk ettirilmez. Konuyla ilgili 5510 sayılı kanunda açık hüküm bulunmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 53'üncü maddesinin ikinci fıkrasında 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanların, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemeyecekleri hükmü bulunmaktadır.
Merhaba Almanya'da yaşıyorum malullük aylığı alıyorum 900 Euro; Türkiye'den vefat eden SSK emeklisi babamın yetim maaşı bağlatabilir miyim? Teşekkürler
Anne veya babası 01.10.2008 öncesinde vefat eden kişiler yurtdışından emekli olsalar bile yetim aylığı alabilmektedir. Ancak bu tarihten sonra ebeveynin vefatı gerçekleşmişse 5510 sayılı kanunun 34. Maddesi gereğince hak sahibi olan kişiye yetim aylığı bağlanmaz. Bu kanun maddesine göre yurtdışından herhangi bir gelir veya aylık almıyor olmanız gerekmektedir.
Merhaba, 1.6.2004 SGK sigorta başlangıcım var. 12.12.2003-31.05.2004 arasında 6 ay kısa dönem yaptığım askerlik hizmetimi askerlik borçlanmasına saydırabilir miyim? Bu sayede ne (prim günü, erken emeklilik vb) kazanabilirim Teşekkürler, selamlar. Deniz Günaydın
09.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olan erkekler 60 yaş 7000 prim günü, kadınlar ise 58 yaş 7000 prim günü şartlarına tabidir. Askerlik borçlanmasının yaşınızda etki edebilmesi için sigortalılık başlangıcınızı 09.09.1999 tarihinden öncesine çekmesi gerekmektedir. Böyle bir imkânınız bulunmadığından borçlanma işlemini yapmanız EYT yasası çıkmaz ise emeklilik yaşınıza herhangi bir olumlu fayda sağlamayacaktır. Emeklilik yaşını dolduracağınız tarihte prim gününe ihtiyacınız olursa askerlik borçlanması yapabilirsiniz.
Merhaba, ben 20/05/1971 doğumluyum 15/10/1987 işe girişliyim son 19 sene SSK'ya yüksekten prim ödeme yapıldı 04/03/2020 tarihin de Rektum Malığın Neoplazmı (Kolostomi ) kalın bağırsak ameliyatı oldum Sizlerden öğrenmek istediğim malulen emekli olabilir miyim, bana bir faydası olur mu, alacağım maaşa zararı olur mu sizlerin düşüncelerini almak istiyorum şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin. Feyyaz Acar
Belirtmiş olduğunuz hastalığınıza bağlı olarak sağlık uygulama tebliği yönetmeliği gereğince %40 ila %80 arasında oranlarda kurul raporu verildiği gözükmektedir. Rektum alımı yapılan hastalara ise %80 oranında rapor verilmektedir. Heyet raporu ile %40 veya üzerinde rapor oranı olan sigortalılar malulen veya engelli emekliliği haklarına tabi olarak emekli olabilirler. Tarafınıza bağlanacak aylık konusunda herhangi bir kaybınız olmayacaktır, Malullük veya engellilik durumlarında kişilere kısmi değil, tam emekli aylığı bağlanır. Hizmet dökümlerinde yaş şartı aranmaksızın bildirilen prim gün sayısı ve matrah üzerinden hesap yapılarak aylık bağlanır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
10.08.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var. Sedat E.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
25 yıl şartınız ve prim gün sayınız tamamlanmış. Ancak 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.08.2028 olacaktır.
11.10.1986 SSK girişliyim. K. YILMAZ
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
01.03.1994 işe giriş tarihim, toplam prim gün sayım 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. M. ASLAN
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz.
Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
EMEKLİYE EK ÖDEME
Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemede artış gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) 'Ek ödeme maaşın yüzde 4'ü yerine, 8-10'u olsun' diyor . Talep hayata geçerse, gelirlerde 382 liraya varan artış olacak. Peki, emeklilere verilen ek ödeme ile birlikte güncel emekli maaşları ne kadar olacak? Emekliler; yılda 2 kez bayram ikramiyesi, 3 yılda bir banka promosyonu ve her ay ek ödemeyle ek kazançlar elde ediyor. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.
EN ÇOK 637 LİRA
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 510 lira ya da 637 lira ek ödeme verilecek.
KAYNAK: Mert Nayır