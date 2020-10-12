Vatandaşlar tarafından en çok cevap aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" sorusu. İş hayatındaki milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyor. 7200 SGK primi ödemesi gereken vatandaşların 20 ve 25 yıl şartları ile oluşan sigortalılık gün sayısı ile 60 yaş şartlarını sağlamaları gerekiyor. Ancak bu koşullar yeni çalışmaya başlamış olan kişiler için geçerli. Kadınlar 3 doğum için borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler. 1999 yılı öncesinde askerlik yapanlar 18 ay askerlik yaptıklarından dolayı bu borçlanma emeklilik sürecinde önemli bir kazanım sağlanabiliyor. İşte ilgili son dakika haberleri....
ERKEN EMEKLİLİK İÇİN İKİ FORMÜL
Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.
Kadınlar 3 doğum için borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler. 1999 yılı öncesinde askerlik yapanlar 18 ay askerlik yaptıklarından dolayı bu borçlanma emeklilik sürecinde önemli bir kazanım sağlanabiliyor.
BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK
Erken emekli olma fırsatını yakalayabilmek için kadınlar ve erkekler farklı durumlardan faydalanabilirler. Bunlardan birisi kadınlar için doğum ve bebektir. Erkekler için askerlik görevi yer edinmektedir. Doğum için kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma olanaklarına sahipler. 2160 gün yani 6 sene çalışabilen kadınlar 3 çocuğu olması durumunda daha erken emekli olma hakkına sahipler. Aynı kural erkeklerde askerlik görevini yerine getirmiş olan vatandaşlar içinde en az bir yaş daha önce emekli olma hakkını sağlamakta.
SGK'nın yapmış olduğu bildiriye göre 23 Aralık 1970 doğumlu olan ve Kasım 1993 tarihinde askere giden bir birey 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladıysa ve 6000 gün sigortacılık zamanı bulunduruyorsa askerlik borçlanması yapamazsa 23.12.2026 tarihinde emekli olma durumu sağlanacaktır.
DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI
Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması için önemli noktalar arasında sigorta başlangıç günü ve askerlik ile doğum yapılan tarih yer ediniyordu. Koşulları sağlayan bireyler SGK il müdürlüklerinden bu zaman sürecini borçlandırma yapabiliyorlar.
SGK'DAN TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN ŞARTLAR
– Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.
– Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.
Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.
TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu prim ödemesi talep edecek vatandaşların SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. SGK bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. O yüzden mutlaka dilekçe ile başvuruluyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini geri alabiliyor. Eğer çalışan vatandaş vefat etmiş ise çalışanın yakınları SGK'ya başvuruda bulunarak toplu ödeme talep edebilirler. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor.
HANGİ PRİMLER ÖDENİYOR?
Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor. Sağlık için ödenen primler ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor.
İHYA SİSTEMİ DEVREDE
Toplu para alanlarda emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez 'ihya' sistemi devreye giriyor. Arasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz. Bu ödemelerde SGK geçmişten bu güne kadar geçen zaman için bir faiz işletmiyor. Ancak yatırdığınız primler güncelleme katsayısına göre yeniden belirlenip miktardaki düşüşler gideriliyor.
SGK PRİM İADESİ HESAPLAMA
SGK prim iadesi hesaplama işlemi vatandaşın hizmet cetvelinde bulunan ve prim gününe göre hesaplanan kazanç toplamı üzerinden yapılıyor. SGK prim iadesi hesaplaması yapılırken bu kazanç toplamının %20'si baz alınıyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 25.01.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 5900 gün SSK primim var. Aydın E.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız bu yıl dolacak, 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 25.01.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.
■ 10.03.1971 doğum tarihim, SGK girişim 01.01.1996. Arslan K.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 5825 prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 10.03.2027 tarihini beklemelisiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 55 yaşa tabi olabilir ve 10.03.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 1978 doğumluyum, işe girişim, 01.09.1998, toplam gün sayım 5530. Gökhan Y.
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
2023 yılında 25 yıl şartınız, 370 gün daha ödemeniz halinde prim gününüz tamamlanacak. Ancak 57 yaşınız 2035 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih, doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2035 yılı olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
■ 01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Arif D.
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısıyla 3600 gününüz tamamsa 01.04.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.
■ 21.06.1993 işe giriş tarihim, prim gün sayım 3200, 3'üncü derece engelli raporum ve vergi indirimim var. S. AKSOY
Vergi indirimi raporu olanlar işe başlangıç tarihlerine göre yaş şartı aranmadan sigortalılık süresi ve prim gün sayılarını tamamlayarak emekli olabilmektedir. Siz işe giriş tarihiniz ile üçüncü derece vergi indiriminize göre 16 yıl ve 3760 prim gün şartlarını tamamlayarak emekli olabilirsiniz. 16 yıl sigortalılık şartınız tamamlanmış ancak 3760 prim gününün tamamlanması için 560 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Prim gün sayınızı tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.