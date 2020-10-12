Hem eşten hem de anne ve babadan ayrı ayrı maaş almak mümkün mü? sorusu merak edilen konular arasında bulunuyor. Türkiye'de sosyal güvenlik sistemiyle emeklilere ve ihtiyaç sahiplerine pek çok destek sağlanıyor. Bu destekler pek bilinmese de faydalanması çok kolay oluyor. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar ek ödemeler veya yardımlar alabiliyor. İşte ilgili son dakika haberleri....
EMEKLİ MAAŞLARI İLE ALAKALI PEK BİLİNMEYEN DURUM
Vefat eden yakınlarından emekli aylığı alan vatandaşlar için ise pek bilinmeyen bir husus var. Emekli vatandaş hangi sigorta kurumuna tabi olursa olsun vefat eden eşinden ikinci bir emekli aylığı alabiliyor. Ancak burada da aylık alınan kurumun farklı olması gerekiyor.
Örneğin Bağ-Kur emeklisi bir vatandaş vefat eden eşinin SSK emeklisi olması durumunda eşinin emekli maaşının yüzde 50'sini kendisine dul aylığı olarak bağlatabiliyor. Emekli Sandığı'na bağlı emeklilerin maaşlarından verilecek olan dul aylığı ise yüzde 75 oranında oluyor.
İKİ EMEKLİ MAAŞINI BİRDEN NASIL ALABİLİRSİNİZ
İki emekli aylığı alma durumu Türkiye'de pek bilinmeyen bir durum olduğu için çok sayıda vatandaş bu imkandan yararlanamıyor. Gerekli bilgileri aldıktan sonra durumları uyan vatandaşlar başvurularını yaparak iki emekli maaşını birden alabiliyorlar.