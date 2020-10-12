2021'de memur ve emekliler ne kadar maaş zammı alacak? Sorusu gittikçe daha fazla önem kazanıyor. Maaşların belirlenmesinde uygulanan veri ise enflasyon oranları. Memur emeklileri ile SSK emeklileri için oldukça önemli olan enflasyon oranları maaşlara yapılacak zammın tutarını belirliyor. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından izliyor. İşte ilgili son dakika haberleri....
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Emekli maaşlarına yönelik gerçekleştirilecek zam oranları memurlar ve işçiler için değişiyor. Devlet kurumlarında çalışan ve memur emeklisi olan vatandaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 net zam alacaklar. Bunun yanında son 6 aylık enflasyon oranlarının yüzde 4'ün üzerinde olması durumunda ise maaşlara o farkta yansıtılacak.
Özel sektörde çalışan ve 4/A statüsünde yer alan emekliler için ise enflasyon oranları daha önemli. Zira bu çalışanlar için net maaş zam oranı bulunmuyor. Enflasyon oranları yüzde kaç olursa o oranda doğrudan zam uygulanıyor.
EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARINA DAİR İLK VERİ AÇIKLANDI
Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Paketi kapsamında 2020 yıl sonu enflasyon oranlarına dair hedefler açıklandı. Bakan Albayrak 2020 yılı sonunda enflasyon oranlarının yüzde 10.50 olacağını öngördü.
Eğer bu hedef gerçekleşirse 2020 yıl geneli enflasyon oranı yüzde 10.50 olacak Yılın ilk 6 ayında oluşan enflasyon oranları yüzde 5.75 olmuştu.