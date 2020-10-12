Kasım'da yapılacak olan KPDK milyonlarca emekli için oldukça önem arz ediyor. Emekliler, bu toplantıda toplu sözleşmede karara bağlanmayan kendileriyle ilgili taleplerin ele alınmasını istiyor. Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin. Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın gibi istekler belirtilecek. Öte yandan emekliler, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor. Peki promosyon, aile yardımı, intibak, ücretsiz ulaşım, indirimli tatil, sağlık hizmeti detayları nelerdir? İşte ilgili son dakika haberleri....
İŞTE EMEKLİLERİN TALEPLERİ
● Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
● Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.
● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
● Emekli kamu görevlileri, dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.
● Emekli aylığı koşullarını yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
EMEKLİYE 2550 TL PROMOSYON MÜJDESİ!
3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara banka promosyonu fırsatı sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, kampanyalar da hızlandı. Emeklilere 2 bin 550 liraya kadar nakti imkanı var.
EMEKLİLER, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.
Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.
KİM, NE ÖDÜYOR?
AKBANK: 500, 625, 750 lira.
DENİZBANK: 675, 850, 1.000 lira. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira.
FİBABANKA: 500, 625, 750 lira.
GARANTİ BBVA: 800, 1.000, 1.200 lira.
HALKBANK: 500, 625, 750 lira.
ING: 500, 625, 750 lira. Ayrıca Turuncu Ekstra ile 750 lira harcama yapılan her ay için 50 lira, 36 ayda toplam 1.800 lira veriyor.
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK: 850, 1.100, 1.300 lira.
ŞEKERBANK: 500, 625, 750 lira. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus.
TEB: Maaşını taşıyıp 2 otomatik fatura talimatı verenlere 800, 1.000, 1.200 lira veriyor.
VAKIFBANK: 500, 625, 750 lira.
ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira.