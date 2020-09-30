İŞKUR'un Hastane Bünyesine Katkısı

İŞKUR, Türkiye'de işsizlik sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan ve temelleri bunun üzerine kurulmuş bir iş bulma kurumudur. Son günlerde yaptığı açıklama ile birlikte ATT, klinik destek elemanı, sekreterlik, hasta danışmanlığı, ambulans şoförlüğü, hasta kayıt kabul görevlisi, temizlik personeli ve hemşire gibi pozisyonlara en az ilkokul mezunu olan insanların ataması yapılacağı duyurulmuştur.

İŞKUR hastanelere ATT alımı iş ilanları!

Hastanelere İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri bölümünün açık kadrosuna başvurmak isteyenler aşağıdaki linkten, hangi hastanelerde İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (ATT) açık kadrosu var takip edebilir.

ATT ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ