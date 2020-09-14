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    • 23.10.2020 17:00
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    Son dakika i: Vakıfbank, yeni konut kredisi faiz oranları...

    ların konut kredisindeki oranlarını yükseltmesiyle ev alacak olan vatandaşlar en düşük konut kredisi faiz oranı veren banka hangisi, en düşük konut kredisi faizi ne kadar araştırmalarına başladı. Ev sahibi olmak isteyenler için son dakika konut kredisi detayları haberimizde...

    takvim.com.tr
    Son dakika faiz depremi: Konut kredisi faizleri yeniden arttı!

    Son dakika faiz depremi sonrasında konut kredisi faiz oranları Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından yeniden arttırıldı. Bu anlamda ani bir kararla konut faiz oranını güncellendi. En düşük faiz oranı 1.19 olarak belirlendi.

    ZİRAAT BANKASI

    Konut kredisi 120 ay vade: 1.19 - 180 ay vade: 1.29

    VAKIFBANK

    Konut kredisi 120 ay vade: 1.29 - 180 ay vade: 1.29

    Evin değeri ölçüsünde kredi desteği

    Vatandaşlar konut kredisi kullanmalarını alacakları evin ekspertiz değerine göre yapacaklar.

    Müşteriler banka tarafından gerçekleştirilecek olan ekspertiz çalışması sonucunda belirlenen ev değerinin yüzde 90'ına kadar kredi kullanabilecekler. Bu oran 200 bin TL'lik bir ev için 180 bin TL olarak göze çarpıyor. Konut kredisi ile ev alacaklar ön başvuru işlemlerini bankaların mobil şubesi ve internet bankacılığı üzerinden yapacaklar. Ancak esas başvuru işlemleri ise banka şubelerinden olacak.
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    Haberler Ekonomi Son dakika faiz depremi: Vakıfbank, Ziraat Bankası yeni konut kredisi faiz oranları...