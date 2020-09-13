Arsa kredisi; ipotek zorunluluğu ile başvuru sahibine verilen bireysel bir kredi türüdür. Şahsın alacak olduğu arsa imarlı ise banka o arsayı ipotek eder. İmarlı değilse de, şahsa ait farklı bir gayrimenkul ipotek edilir. Ayrıca faizsiz kredi veren bankalar listemizi de inceleyebilirsiniz. Fiyat indirimlerinin oluştuğu güz döneminde birikimi olan vatandaşlar gayrimenkul yatırımı yapmayı düşünüyorlar. Bu kapsamda kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için her türlü gayrimenkul alımlarına özel kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası müşterilerine arsa kredisi imkanı veren bankaların başında yer alıyor. Konut kredileri bağlamında sağlanan arsa kredisi ödemelerinde müşterilere hem faiz oranlarında hemde ödeme seçeneklerinde uygun koşullar sağlanıyor.
Ziraat Bankası Arsa Kredisi (İpotekli)
Ziraat Bankası arsa finansmanı alınacak olan arsa belediye sınırları içerisinde ve imarlı olması şartıyla verilen bir kredidir. Yani banka sadece imarlı arsaya ipotek koyar. Bazı olağan dışı durumlarda bankanın başka bir teminat istemesi de mümkün olabilir fakat her zaman ilk seçenek imarlı arsadır. Ziraat Bankası, arsa kredisi alacak olan müşterilerine 60 aya kadar uzanan vade seçeneklerini sunar. Kredi kullanım oranı ise diğer bankalarda olduğu gibi ekspertiz değerinin %50'sidir. Yani, ekspertiz değerinin yarısını banka finansman olarak sağlar. Alınabilecek minimum kredi tutarı 5.000 TL, maksimum kredi tutarı ise 500.000 TL'dir. Ziraat Bankası tarafından belirlenen arsa kredisi hizmet ücretleri:
Kredi tahsis ücreti: %0.5,
Ekspertiz tutarı: 415 TL,
İpotek tesis tutarı: 118 TL şeklindedir.
Bunların yanı sıra Ziraat Bankası bireysel kredi kullanan müşterilerine anlaşmalı olduğu Hayat Sigortaları imkânları sağlar. Sigortadan yararlanacak bireyler için hizmet ücretleri kişinin yaşına, cinsiyetine ve alacak olduğu kredi tutarına göre değişiklik gösterir. 12 aydan 36 aya kadar uzanan vade sürecinde Ziraat Bankasının tahsis ettiği faiz oranı ise %1.00 olarak belirlenmiştir. Başvurular eksiksiz belgeler ile şubelerden yapılır.
Arsa Kredisi Kredi Kullanım Oranları
Arsa kredisi veren bankaların kullanım oranları bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Fakat oranlar genel olarak %45 - %60 arasında değişebilir. Bu sınırların üstüne çıkan bankalar mevcut olmakla birlikte sadece bu sınırlar dâhilinde kullanım veren bankalar da vardır. Kullanım oranları alınacak olan arsanın ekspertiz (uzman incelemesi) değeri üzerinden hesaplanır. Yani, arsa kredisi alacak olan birey, %55 oranında kullanım veren bir banka üzerinden kredisini aldığında arsanın ekspertiz değerinin sadece %55'ini TL karşılığı alabilmektedir.
Örnek vermek gerekirse; 100.000 TL'lik bir arsa için 55.000 Türk Lirası kredi kullanılabilir. Bunların yanı sıra arsa kredisi vadeleri de bankadan bankaya değişiklik gösterebilen bir unsurdur. Burada alt sınır 36 ay olmaktadır.