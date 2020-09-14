10 bin TL, 50 bin TL, 70 bin TL ve 100 bin TL limitle kredi veren bankalar belli oldu

Bankaların kredi limitleri çok sayıda etmene bağlı olarak değişirken burada en önemli nokta, bankaların ilan ettiği sınırlar. Yüksek limitle kredi vereceğini açıklayan bankaların bu kredi olanakları sayfamızda var. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank 60 ay vadeli kredi faiz oranları takvim.com.tr'de
EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VAR MI?
İlk yapılan açıklamalarda emekliye 3 maaş avans verileceği ve talep edilmesi durumunda emekliye 10 maaş faizsiz avans kredi verileceği duyurulmuş, bu kredinin kişinin talebine göre taksitlendirilerek maaşından kesilerek faizsiz olarak tahsil edileceği açıklanmıştı.
Milyonlarla memur ve işçi emeklisi kendilerine verilen bu sözün tutulmasını beklerken hükümet kanadından konu hakkında zaman zaman yapılan açıklamalar bulunsa da net olarak atılmış bir adım gelmedi.
VAKIFBANK
PTT'nin anlaşmalı olduğu diğer bankalardan biri de Vakıfbank' tır. Vakıfbank'ın verdiği emekli kredilerinin limitleri maksimum 20 bin TL olmaktadır. Kredi vadesi 60 ay olarak belirlenmiştir. Kredi çekmek isteyen emekliler için belirlenen bir yaş sınırı vardır. 80 yaşını aşmış emeklilere kredi verilmiyor. Kredi vadesi ise 60 ay.
ŞEKERBANK
PTT'nin anlaşmalı olunan diğer banka ise Şekerbank'tır. Kredi vadesi 60 ay ve maksimum kredi limiti 36 bin TL olarak belirlenmiştir. Yine kurumdan maaş alma şartı ile yalnızca T.C. kimlik belgesi aracılığıyla kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sizden herhangi ek bir evrak talep edilmez. Banka kredi başvurunuzu inceleyerek onay verirse tekrar banka şubesine giderek adınıza yatırılmış olan kredi tutarını çekebilirsiniz.
FIBABANKA
Fibabanka 3 bin lira limitli 18 ay vadeli emekli kredisini sıfır faizli olarak verecek ve bu anlamda emekli müşterileri için en avantajlı kredi kampanyası düzenleyen ilk banka olarak dikkat çekmektedir. Emeklilere verilecek olan faizsiz kredi imkanlarından yararlanmak için bankaların kampanyalarını güncel olacak şekilde sürekli takip ederek en avantajlı bankaya ulaşabilirsiniz. 3 bin lira ya kadar faizsiz kredi kullanmak isteyen emekliler Fıbabanka'dan 18 ay vadeli kredi alarak acil nakit ihtiyaçlarını hiç faiz ödemeden karşılayabilirler.
GARANTİ BBVA 100.000 TL KREDİ
Çok yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan müşteriler için bir diğer seçenek Garanti BBVA.
BDDK'nın son vade düzenlemesinin ardından 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi sağlayan Garanti BBVA, müşterilerinin 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kimliğinizle ve gelir belgesi ile Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz.