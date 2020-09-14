Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlık olarak yapmış oldukları barınma yardımları kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurmuştu.
FAKİRLERE EV YARDIMI KAPSAMINDA BETONARME EV YAPIM YARDIMI 40 BİN LİRA OLDU!
Barınma desteği başvurusu yapmak isteyenlere sunulan bir diğer yardım da betonarme ev yapım yardımı olarak öne çıkıyor.
Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama ile bu amaçla ödenen yardım tutarı da 30 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi. Betonarme ev yardımı için yapılacak başvurularda da prefabrik ev yardımı başvuru şartları aranıyor. Yani kişinin oturulmayacak eski ve bakımsız bir eve sahip olması, hane halkı gelirinin 701,32 lirayı aşmaması şartlarını taşıması durumunda betonarme ev yardımı almasına izin veriliyor.
BİR MÜJDEDE KENDİ EVİMİ YAPMAK İSTİYORUM DİYENLERE GELDİ!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlık olarak yapmış oldukları barınma yardımları kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.
Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamasında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak "Yardımlar normalleşme sonrasında da bu oranlarla devam edecek.
Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında hane başına 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Prefabrik ev yapımı yardımını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik. 3 bin lira olan, afet sonrası yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik" diyerek devletin destek ödemesi kapsamında yardım parası yapmaya devam ettiğini vurguladı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları üzerinde yapılan yardım ödemesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin daha iyi koşullarda yaşamasının sağlanması amaçlanıyor.
Söz konusu yardım başvuruları ise vakıflar üzerinden ve il / ilçelerde bulunan bakanlığın şube müdürlükleri üzerinden kabul ediliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Bakanlıktan yapılan açıklamada ev yapımı ve ev onarımı desteği almak isteyen vatandaşların dar gelirli olması şartı var. Dar gelirli vatandaşlar, ev onarım ya da ev yapımı için destek ödemelerinden SYDV 'lere ya da Çalışma il Müdürlüklerine müracaat ederek yararlanabilir.
KİRA YARDIMI DA YAPILIYOR!
Devlet tarafından ayrıca dar gelirli vatandaşlara kira yardımı da yapılıyor. kira yardımı ücreti illere değişmekle beraber en düşük 595 TL'dir.
KİRA YARDIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.