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    • 23.10.2020 18:21
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    Nakit ihtiyacınız varsa! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye kefilsiz şartsız binlerce lira veriliyor!

    Emekli maaşlarını 'den alan vatandaşlara uygun ler ile kredi verileceğinin müjdesini veren PTTBank, 1250 TL'den 80bin TL'ye kadar üstelik 60 ay vade seçeneği ile emeklilerin yüzünü güldürdü. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar için kredi seçeneklerinden birisi de PTT ihtiyaç kredisi. PTT'den maaş alan emekliler ve maaşını PTT'den alan çalışanların kullanabildiği bu kredi ile müşterilerin ihtiyaçları gideriliyor.

    takvim.com.tr
    Emekliye kefilsiz şartsız 80 bin TL veriliyor!

    PTT'den ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler kredilerini çeşitli bankalar aracılığıyla kullanabiliyorlar. Bu krediler için her banka ayrı ayrı şartlar talep ederken kredi özellikleri de bankaya gör değişmekte.

    EMEKLİYE UYGUN FAİZLİ BİREYSEL KREDİ

    PTTBank, emekli maaş müşterilerine 1250 lira ile 80 bin lira aralığında 60 aya kadar vade seçenekleri ve uygun faiz oranlarıyla bireysel kredi hizmeti de sunacak.

    Emekli müşterilerin PTT iş yerlerine kimlik belgeleriyle başvurarak kredi başvuru formunu doldurması yeterli olacak. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün içinde gerçekleştirilecek.

    SMS İLE KREDİ DÖNEMİ

    Salgın döneminde başarılı çalışmalarıyla ülkeye hizmete devam eden PTTBank, nakit ihtiyacı olan emekli müşterilerin kredi taleplerini "PTT SMS Kredi" hizmetiyle SMS kanalı üzerinden almaya başladı.

    Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.

    "PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.

    Yapılması gereken işlem!

    Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşterilerin PTT yazıp boşluk bıraktıktan sonra TC kimlik numarası bilgilerini ekleyerek 3050'ye SMS olarak göndermesi gerekiyor. Başvuru onay sürecinin tamamlanmasının ardından kredi tutarları, şirket nezdindeki PTTBank hesaplarına aktarılarak kullanıma sunuluyor.

    "PTT SMS Kredi" hizmeti kapsamında kredi başvuru talepleri yakın zamanda PTT ATM, PTT Mobil ve PTT İnternet Bankacılığı üzerinden de alınmaya başlayacak.
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    Haberler Ekonomi Nakit ihtiyacınız varsa! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye kefilsiz şartsız binlerce lira veriliyor!