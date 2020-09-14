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    • Ekonomi
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    • 14.09.2020 16:57
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    : fiyatlarında 11 kuruş indirim | 14 Eylül benzinde indirim müjdesi

    haberine göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı grubunda 11 kuruş fiyat indirimi meydana geldi. İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,73 liradan 6,62 liraya, Ankara’da 6,81 liradan 6,70 liraya, İzmir’de ise 6,83 liradan 6,72 liraya gerileyecek.

    Benzinde indirim haberi geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada, "15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi

    Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,73 liradan 6,62 liraya, Ankara'da 6,81 liradan 6,70 liraya, İzmir'de ise 6,83 liradan 6,72 liraya gerileyecek.

    Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.



    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.



    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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