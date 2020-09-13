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    • 14.09.2020 08:33
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    • 20.09.2020 17:38
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    kapatmak için 50.000 TL kredi veren lar hangileridir?

    kapatmak için 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Borç kapatma kredisi veren lar ve bu bankaların kredi başvuru şartları nelerdir? Akbank borç kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler.

    Borç kapatmak için 50000 TL kredi müjdesi!

    Bankalar, kredi alacak olan müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır. Kredi başvurusu yaptığınızda, hemen ihtiyaç kredisi olarak değerlendirmeye alınır ve siciliniz uygunsa kredi kullanabilirsiniz. Bankaların son zamanlarda en çok tercih edilen kampanyalarından birisi de transfer kredileri olmuştur. Vatandaşlar kredi ve kredi kartı borçlarını ödemek konusunda yollar arıyor.

    0.79 FAİZ ORANIYLA TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR

    Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor.

    * 12 ay vadeli Denizbank transfer kredisi faiz oranı yüzde 0.79

    * 13 ile 36 ay vadeli Denizbank transfer kredisi faiz oranı yüzde 1.17

    KREDİ ÖZELLİKLERİ ÖDEME PLANI

    Denizbank transfer kredisinde müşterilerine sağladığı düşük faiz oranı yanında 36 ay vade imkanı sağlıyor.

    Bu vade süreci kısa süre öncesine kadar 60 ay olarak uygulanıyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan son düzenleme sonrası Denizbank'ın vade sürecini 36 ay ile kısıtlaması bekleniyor.

    Bunun yanında Denizbank transfer kredisi sadece emekli vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda sağlanıyor. Banka bu kredi kullanımında kefil şartı da aramıyor.

    VAKIFBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

    Vakıfbank üzerinden de 50.000 TL borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler, banka şubelerine gittiklerinde, tüm bankalarda olan kredi kartı ve kredi borçlarını hesaplatarak 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu bankadan başvurusu yapabilirler. Vakıfbank borç kapatma kredisi kullanacak emeklilerin bu bankadan maaş alması, çalışan kişilerin de en az 6 aylık sigortaları olması gerekmektedir. Yeni işe başlayan veya emekli maaşı bu bankada olmayan kişiler, maalesef onay alamayacaklardır. Kredi başvurusu için banka şubesine gitmeniz gerekiyor.

    AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ

    Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. Banka bu kredi için yüzde 1.25 faiz uyguluyor.
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