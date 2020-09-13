Acil nakit paraya ihtiyacım var diyen kişilerin büyük bir bölümü bankadan kredi çekmeyi tercih ederken bankanın kredi onayı vermesi için ise belirli bir kredi notu ortalamasına sahip olunması zorunludur. Fakat bazı kamu bankaları ve birkaç özel banka olmak üzere kredi notu sıfır olan vatandaşların 40 ve 50 bin TL'ye kadar nakit kredi ihtiyacını karşılayacak.
KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA SAĞLANAN İHTİYAÇ KREDİLERİ
Kredi kullanmak için müşterilerin sağlamaları gereken ilk koşul kredi notunun belli bir seviyenin üzerinde olması. Ancak bu şartı sağlayamayan vatandaşlar için bazı ek seçenekler bulunuyor.
Bazı bankalar ek şartlar ile kredi notu kötü, düşük olan müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyorlar. Ancak bu durumda vatandaşlardan bazı ek şartla isteniyor.
HANGİ BANKALAR KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA KREDİ SAĞLAR?
Kredi notu düşük olan vatandaşlardan başvuru alan bazı bankalar;
Garanti BBVA
Garanti BBVA müşterilerine 40.000 TL'ye kadar kredi sağlıyor. Bu krediden faydalanmak için talep edilen koşul ise en az 3 aylık sigortanın olması. Müşteriler bu kredi için başvurularını Garanti BBVA şubelerinden yapacaklar.
QNB Finansbank
Kredi notu düşük olan müşteriler için biri diğer tercih ise QNB Finansbank. Banka düşük kredi puanına sahip müşterilerine 10.000 TL limitli ve 60 ay vadeli kredi sunuyor.
ZİRAAT BANKASI'NIN UYGULADIĞI KURALLAR
Devlete bağlı banka olan Ziraat, ihtiyaç sahiplerine kredi notu sıfır olması halinde 50.000 liraya kadar imkan sağlıyor.
Bankanın şartı ise en az 6 aylık sigortanızın bulunması oluyor.
Şubelere göre bazı değişikler oluyor ve birtakım Ziraat Bankası şubeleri kefil de isteyebiliyor. Eğer kefil bulunur ve başvuru yaparsanız alacağınız kredi imkanı artabiliyor.
GARANTİ BBVA'NIN KREDİ SAĞLAMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
Garanti BBVA, en az 3 aylık sigortası olan vatandaşlara kredi imkanı sunuyor.
İhtiyacınıza göre 40.000 liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor.
Kimlik bilgilerinizle birlikte en yakın şubeye başvurmanız durumunda kredi onaylanıyor ve uygun faizler sağlanıyor.
Üstelik kredi notu sıfır olan vatandaşlar isterlerse kredi kartı da alabiliyorlar. Kredi kartı limiti 1000 liraya yakın bir tutarda oluyor.
QNB FİNANSBANK BÜNYESİNDE KREDİ İMKANI ALMAK İÇİN
Kredi notunuz sıfırsa 3 aylık sigortanızın olması durumunda en yakın şubeye kefille birlikte başvurabiliyorsunuz.
Kredi limiti olarak 10.000 lira belirleniyor.
Kullanacağınız krediye 60 ay vade imkanı sağlanıyor.
Kredi kartı istiyorsanız size düşük limitli bir kart sunuluyor.
Bahsedilen bankalardan kredi notunuz sıfır olması durumunda kredi çekerseniz, düzenli ödeme yaptığınız halde 3 ayda kredi notunuzu yükseltebiliyorsunuz. Kredi notunuz yükselince zorlanmadan ve sıkıntı çekmeden dilediğiniz bankadan kredi imkanına erişebiliyorsunuz. Geleceğiniz için kredi notunuzun çok önemli olduğunu unutmamanız gerekiyor. Eskiden yapılan hatalar yüzünden zorda kalmamak için olabildiğince ödemeleri düzgün yapmanız gerekiyor.