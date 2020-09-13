HANGİ BANKALAR KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA KREDİ SAĞLAR?

Kredi notu düşük olan vatandaşlardan başvuru alan bazı bankalar;

Garanti BBVA

Garanti BBVA müşterilerine 40.000 TL'ye kadar kredi sağlıyor. Bu krediden faydalanmak için talep edilen koşul ise en az 3 aylık sigortanın olması. Müşteriler bu kredi için başvurularını Garanti BBVA şubelerinden yapacaklar.

QNB Finansbank

Kredi notu düşük olan müşteriler için biri diğer tercih ise QNB Finansbank. Banka düşük kredi puanına sahip müşterilerine 10.000 TL limitli ve 60 ay vadeli kredi sunuyor.

ZİRAAT BANKASI'NIN UYGULADIĞI KURALLAR

Devlete bağlı banka olan Ziraat, ihtiyaç sahiplerine kredi notu sıfır olması halinde 50.000 liraya kadar imkan sağlıyor.

Bankanın şartı ise en az 6 aylık sigortanızın bulunması oluyor.

Şubelere göre bazı değişikler oluyor ve birtakım Ziraat Bankası şubeleri kefil de isteyebiliyor. Eğer kefil bulunur ve başvuru yaparsanız alacağınız kredi imkanı artabiliyor.