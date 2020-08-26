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    • Ekonomi
    • 26.08.2020 19:25
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    • 26.08.2020 19:35
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    , dünya devleriyle aynı listeye girdi

    Türki teknoloji şirketi  , " NFV Management and Orchestration MANO (OSM)" ekosistemi listesinde yer aldı.

    HAVELSAN dünya devleriyle aynı listede

    'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu listede HAVELSAN'ın yanı sıra, Amazon, , VMware, Whitestack ve Wind River gibi dünya devleri bulunuyor.

    HAVELSAN , "OpenStack" ve "Kubernetes" altyapısını tek bir noktada birleştiren, hem buluta özgü ağ fonksiyonu (CNF) hem de sanal ağ fonksiyonunu (VNF) destekleyen bir sanallaştırma platformu olarak nitelendiriliyor.

    Platform, "5G", "Mobil Kenar Bilişim (MEC)", "Radyo Erişim Şebekesi (RAN)", "Araç-Her Şey Haberleşmesi (V2X)", "Yapay Zeka", "Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT)", "Otomasyon ve Robotik" gibi teknolojilerin hayata geçebilmesi büyük önem taşıyor.

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