Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Covid-19 salgınının ardından üretimde yerelleşme eğiliminin güçleneceğini ve ticarette coğrafi yakınlığın öneminin artacağını belirterek, "Bu iki unsur, Türkiye'nin coğrafi konumunun kıymetini daha da artıracak. Türkiye, bunu ihracatını artırmak için bir fırsat olarak kullanabilir" dedi. Adnan Bali, tarihe not düşülecek bir sıra dışılıkta geçen 2020'nin ilk yarısında bankacılık sisteminin hizmet, teknoloji, uygulamalar, fiyatlamalar ve fonlama politikaları ile iyi bir sınav verdiğini söyledi. Bali, aktif büyüklüğü 546 milyar lirayı aşan İş Bankası'nın, 335 milyar liranın üzerinde nakdi, 110 milyar liranın üzerinde gayrinakdi krediler yoluyla sanayicisinden esnafına, çiftçisinden tüccarına, KOBİ'lerden ihracatçısına kadar ekonominin tüm aktörlerine destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

GAZ REZERVİ ÖNEMLİ

İktisadi göstergelerde Nisan'da tarihi dip seviyelerden sonra, Mayıs ve Haziran'da toparlanmanın devam ettiğini belirten Bali, "2020'nin ikinci yarısında ekonomik büyümenin yeniden başlamasını bekliyoruz" dedi. Bali, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltması açısından önemli olduğunu vurguladı.