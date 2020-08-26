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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 08:41
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    • 27.08.2020 08:41
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    En az 140 bin liradan başlayan fiyatla daire fırsatı! 'den o illerde konut müjdesi! ?

    11 ilde yeni fırsatları daire almak isteyenlere duyurdu. İdaresi (TOKİ) tarafından belirli tarihler aralığında satışa sunulan konutlar resmi internet sitesinde satış duyuruları bölümünden vatandaşlara duyuruyor. Konut sahibi olmak isteyen on binlerce kişi TOKİ'den yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Kurumun hangi illerdeki daireleri satışa sunacağı ve özellikleri netlik kazandı. TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ başvuru şartları ve başvuru için gerekli belgeler neler? Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan TOKİ'den ev almak isteyenler için detaylı tüm bilgileri haberimizde bir araya getirdik.

    En az 140 bin liradan başlayan fiyatla daire fırsatı!

    TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan TOKİ birçok aileyi bu sayede ev sahibi yapıyor. TOKİ ayın fırsatlarını vatandaşlarla paylaştı. Toplu Konut İdaresi'nin satışa sunacağı yeni konutlar ve hangi illerde dair detaylar belli olmaya başladı. Daire fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise projeye dair detayları öğrenmek için araştırmaları sürdürüyor. İşte satışa çıkan konutlar, illerin listesi ve dairelerin özellikleri

    İŞTE SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR

    Mersin – Akdeniz Mahallesi
    3+1 110 metrekare
    200.711 lira

    Malatya Pütürge
    3+1 98 metrekare
    180.340 lira

    Malatya Pütürge

    3+1 98 metrekare
    217.124 lira

    Samsun Vezirköprü

    3+1 104 metrekare
    264.000 lira

    Sivas Merkez

    3+1 91.7 metrekare
    206.000 lira

    Ankara Mamak

    4+1 134 metrekare
    380.000 lira

    Tokat Merkez

    3+1 95 metrekare
    279.000 lira

    Denizli Merkezefendi

    2+1 80 metrekare
    218.263 lira

    Adana Sarıçam

    2+1 70 metrekare
    230.000 lira

    Bingöl Merkez

    3+1 88 metrekare
    240.758 lira

    Karabük Eflani

    2+1 58 metrekare
    140.000 lira

    Kars Sarıkamış

    2+1 78 metrekare
    170.000 lira

    TOKİ'DEN EV ALIMLARINDA İKAMET ŞARTI

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan alt gelir ve orta gelir grubu konut satışlarında vatandaşların satışa çıkarılan konutlarla aynı şehirde ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Kurum tarafından çeşitli zaman aralıklarında yayımlanan açık konut satışlarında ise durum değişmekte. BU açık konut satışlarında genel olarak ikamet şartı aranmıyor ancak bu satışlarda özel koşullar talep edilebiliyor. TOKİ Başkanlığı bu tür konut satışlarında uygulanan şartlara ilişkin ise bir açıklamada bulundu.

    TOKİ Başkanlığı'nın ikamet şartına ilişkin açıklamasında, "Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır." ifadeleri yer alıyor.


    TOKİ EV ALIMLARINDA BAŞVURU ŞARTLARI

    -Kimlik fotokopisi

    -Şehit yakınları için hak sahipliği belgesi,

    -Engelli bireyler için sağlık durumunu ortaya koyan heyet raporu,

    -Emekli vatandaşlar için de emekli kimlik belgesi gerekmektedir.

    -Bu belgeler ile TOKİ'ye gitmeniz halinde sizin için kayıt formu oluşturulur ve kuraya katılmaya hak kazanırsınız.
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    Haberler Ekonomi En az 140 bin liradan başlayan fiyatla daire fırsatı! TOKİ'den o illerde konut müjdesi! Hangi illerde konut satışı var?
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