TOKİ'DEN EV ALIMLARINDA İKAMET ŞARTI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan alt gelir ve orta gelir grubu konut satışlarında vatandaşların satışa çıkarılan konutlarla aynı şehirde ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Kurum tarafından çeşitli zaman aralıklarında yayımlanan açık konut satışlarında ise durum değişmekte. BU açık konut satışlarında genel olarak ikamet şartı aranmıyor ancak bu satışlarda özel koşullar talep edilebiliyor. TOKİ Başkanlığı bu tür konut satışlarında uygulanan şartlara ilişkin ise bir açıklamada bulundu.

TOKİ Başkanlığı'nın ikamet şartına ilişkin açıklamasında, "Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır." ifadeleri yer alıyor.



TOKİ EV ALIMLARINDA BAŞVURU ŞARTLARI

-Kimlik fotokopisi

-Şehit yakınları için hak sahipliği belgesi,

-Engelli bireyler için sağlık durumunu ortaya koyan heyet raporu,

-Emekli vatandaşlar için de emekli kimlik belgesi gerekmektedir.

-Bu belgeler ile TOKİ'ye gitmeniz halinde sizin için kayıt formu oluşturulur ve kuraya katılmaya hak kazanırsınız.