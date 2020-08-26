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    • Ekonomi
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    • 26.08.2020 19:36
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    hangileri? İşte 26 Ağustos BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,63 değer kazancıyla günü 1.099,02 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Tat Gıda 10,26 9,69 5,88
    Güneş Sigorta 6,58 6,23 5,62
    Tümosan Motor ve Traktör 8,10 7,72 4,92
    Şişe Cam 6,25 5,98 4,52
    MLP Sağlık 15,50 14,86 4,31
    Doğan Holding 2,13 2,05 3,90
    Vestel 17,22 16,58 3,86
    Çemtaş 10,90 10,53 3,51
    Aksa Enerji 5,05 4,88 3,48
    Soda Sanayii 7,07 6,85 3,21
    Netaş Telekomünikasyon 15,33 14,86 3,16
    Trakya Cam 4,09 3,97 3,02
    İş GMYO 1,74 1,69 2,96
    Bim Mağazalar 71,65 69,60 2,95
    Anadolu Cam 5,35 5,20 2,88
    Aksigorta 6,92 6,77 2,22
    Deva Holding 19,50 19,08 2,20
    Oyak Çimento 7,60 7,44 2,15
    İş Bankası (C) 4,97 4,87 2,05
    Albaraka Türk 1,51 1,48 2,03

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 26 Ağustos BIST 100 en çok değer kazanan hisseler
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