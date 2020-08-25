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    • 25.08.2020 22:30
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: ve halka açılacak

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , ve hakkında önemli bir gelişmeyi açıkladı. Albayrak, "Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisininde hisseleri halka açılacak." ifadelerini kullandı.

    BOTAŞ ve TPAO halka açılacak!

    Hazine ve Maliye Bakanı , ekonomiye ilişkin son gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

    ve hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, iki şirketin halka açılacağını duyurdu.

    Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    "BOTAŞ VE TPAO HALKA AÇILACAK"
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisininde hisseleri halka açılacak. Belki THY'den de daha büyük kapasiteye sahip firmaları olacak. Marka olacaklar. Biz bu alt yapıları döşüyoruz. Bununla ilgili önemli haberleri ileride göreceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

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