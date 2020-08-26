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    • Ekonomi
    • 26.08.2020 10:31
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    • 26.08.2020 10:31
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    'dan 18,8 milyon dolarlık sözleşme! 'ta yayımlandı

    Son dakika haberine göre ile uluslararası bir müşterisi arasında bir ıyla ilgili 18 milyon 750 bin dolarlık sözleşme imzalandı.

    ASELSAN'dan dev sözleşme!

    'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda () yayımlandı.

    Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, bir tıbbi cihazın ihracatıyla ilgili 25 Ağustos'ta toplam bedeli 18 milyon 750 bin dolar olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020 sonuna kadar gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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