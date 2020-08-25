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    • 25.08.2020 22:17
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'tan yerli aşı için müjdeli haber!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı. hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz. Covid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak" dedi.

    Bakan Varank'tan yerli aşı için müjdeli haber!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yerli aşı için bir müjdenin haberini verdi.

    "Pandemiye karşı bilimsel mücadelede ihtiyaç duyduğumuz transjenik ACE2 fareler nihayet ulaştı. hocam gösterdiğiniz işbirliği için size ve ekibinize müteşekkiriz. Covid-19 Platformunda yürüttüğümüz aşı ve ilaç projeleri sonuca bir adım daha yaklaşacak" dedi.

    "TÜBİTAK DESTEĞİ İLE MÜTHİŞ İNOVATİF AŞI/İLAÇ ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"Bakan Varank'ın desteklerinden dolayı teşekkür ettiği Prof. Dr. Derya Unutmaz sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Unutmaz yayınladığı mesajında;

    "Bu habere çok memnun oldum! Ülkemizde TÜBİTAK desteği ile müthiş inovatif aşı/ilaç çalışmaları yapılıyor, bunlar hem yeni versiyon aşılar için hem de bu konuda teknolojik olarak ekosistemin gelişmesine destek için çok önemli gelişmeler.Ufak bir katkım olabilmesi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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