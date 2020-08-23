AKTİF BANK N KOLAY EMEKLİ KREDİSİ!

PTT internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile yeni bir ihtiyaç kredisi kullanma imkanı sunulduğu ilan edildi.

Yapılan güncelleme sonrasında Aktif Bank N Kolay emekli kredisi ile PTT şubeleri üzerinden kredi kullanma imkanı sunuldu. Banka tarafından yapılan açıklamada acil nakit paraya ihtiyacı olan ve maaşını PTT şubeleri üzerinden alan emeklilere 80 bin liraya kadar kefilsiz, şartsız, aynı gün kredi kullanma imkanı tanındığı duyuruldu.

Kredi faiz oranı en kısa 3 ay, en uzun 60 ay ile sınırlandırılırken en düşük kredi tutarı bin 250 lira ve en yüksek ise 80 bin lira olarak belirlendi.