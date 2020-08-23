Bankalar tarafından yapılan son dakika açıklamasında kredi faiz oranlarının değiştiğine yer verildi. Bankalar, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında arttırıma gitti. İhtiyaç kredisi kullanmayı planlayan nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için faiz oranları çok farklı bir seviyeye ulaştı. Kademeli olarak artan kredi faiz oranları son dönemlerde yüzde 1.00 bandının üzerine çıktı. Bundan sonraki dönemde kredi kullanacak olan vatandaşlar için birkaç banka tarafından sağlanan kredi ve finansman kampanyasının dışında tüm bankalar müşterilerine yüzde 1.09'dan başlayan oranlarla kredi imkanı sunuyor. Banka banka tüm bankaların yeni dönem için sundukları kredi faiz oranlarını araştırdık. İşte ihtiyaç kredisi faiz oranlarında oluşan son durum.
KREDİ FAİZ ORANLARI YÜZDE 1.00 BANDININ ÜZERİNE ÇIKTI
Merkez Bankası'nın kısa süre önce atmış olduğu likidite hamlesi ile bankaların faiz oranları yükseldi. Vadeli mevduat hesabı faiz oranlarıyla bilrikte kredi faiz oranlarını da yükselten bankalar, yüzde 1.09'dan başlayan oranlarla kredi imkanı sunmaya başladılar.
EN DÜŞÜK FAİZ ORANINDA YAŞANAN ARTIŞ
Kredi faiz indirimlerinin gelmesi ile birlikte faizler 0.79 seviyesine kadar gerilemişti. Ancak bankalar, yaptıkları açıklamalarda faizleri arttırdıklarını duyurdu. Bankaların güncel kredi faiz oranlarına baktığımızda kredi faiz oranlarının en düşük 1,14 seviyesinde olduğu görüldü.
DÜŞÜK FAİZLİ FİNANSMAN DESTEĞİ SÜRÜYOR AMA FAİZLER ARTTI
Kamu bankalaırnın düşük faizli kredi finansman desteği devam ediyor. Çeyiz, tatil ve diğer kredi paketlerinde kredi faiz oranları şu şekilde:
Tatil kredisinde kamu bankaları kredi faiz oranını 0.98 olarak açıkladı.
Sosyal hayatı destekleme kapsamında verilen çeyiz, beyaz eşya kredisinde ise faiz oranı , anlaşmalı markalar için 0,89, anlaşmalı markalar dışındaki markalar için ise 1.19 olarak açıklandı.
İHTİYAÇ - TÜKETİCİ KREDİSİNDE YENİ FAİZ ORANLARI
Bankaların kredi faizlerinde düzenleme yapıldı. Yapılan açıklamada bankalar, ihtiyaç kredisinde yeni faizler, çekilecek 10 bin TL kredide 12 ay vade için geri ödeme miktarları şu şekilde:
QNB Finansbank: 1.07
Ayda 904 TL taksit: Toplam ödeme 10 bin 906 TL.
Ing Bank : 1.14
Ayda 909 TL taksit: Toplam ödeme 10 bin 963 TL.
TEB: 1.25
Ayda 916 TL taksit: Toplam ödeme 11 bin 54 TL.
Türkiye İş Bankası: 1.30
Ayda 920 TL taksit: Toplam ödeme 11 bin 95 TL.
Halkbank: 1.21
Ayda 914 TL taksit: Toplam ödeme 11 bin 21 TL.
Ziraat Bankası: 1.24
Ayda 916 TL taksit: Toplam ödeme 11 bin 45 TL.
Vakıfbank: 1.24
Ayda 916 TL taksit: Toplam ödeme 11 bin 45 TL.
İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?
İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için öncelikle banka şartlarına uygun, kredi puanı yüksek, sicilinde takıntı olmayan müşteri olmanız gerekiyor. Gün geçtikçe bu tarz müşterilerin bulunması da azalmaktadır. Çünkü müşteriler bilinçsizce başvurular yaparak kredi notunu düşürmektedirler. Başvuru sayısı fazla olana bankalar kredi ve kredi kartı vermezler. Bu sebeple ilk olarak başvuru yapmadan önce kredi notunuzu öğrenmeniz gerekiyor.
İşlemleri yaparak kredi notunuzu öğrendiğinizde eğer skorunuz 1100 ve altındaysa kredi başvurusu yapmayınız. Hemen ilk işiniz bu skorun altında ise nasıl yükseltirim olacaktır. Borçlarınızı düzene sokup 1-2 ay düzenli gününde ödeme yaparsanız bu kredi notunuzun yükseldiğini göreceksiniz. Ayrıca burada bildirmek istediğimiz bir konu vardır. Sürekli olarak her gün kredi notu sorgulaması yapmayınız.
Kredi skoru 1100 üzerinde olanlar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Eğer bankalardan online kredi, bankaya gitmeden gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız 1300-1400 üzerinde bir kredi notunuzun olması gerektiğini söylemek isteriz.
Kredi notu düşük olanlar için bazı bankalar yüksek faiz şartıyla kredi başvurusu yaptırmaktadır. Kredi başvurusu yapan kişiler Aktifbank ve Fibabanka üzerinden belirli limitlerde ihtiyaç kredisi alabilirler. Özellikle Aktifbank ihtiyaç kredisi vereceği müşterilere kredi kampanyaları yaparken düşük kredi notunu dert etme sloganı ile kredi vermektedir. Başvuruları internet üzerinden 40.000 TL'ye kadar yapabilir ve onay almanız durumunda adresinizde kredinizi kullanabilirsiniz. İhtiyaç kredisi alacak olan kişilerin ayrıca ipotekleri varsa bu ipotekleri ile de kredi kullanımı yapabilirler.