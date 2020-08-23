İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için öncelikle banka şartlarına uygun, kredi puanı yüksek, sicilinde takıntı olmayan müşteri olmanız gerekiyor. Gün geçtikçe bu tarz müşterilerin bulunması da azalmaktadır. Çünkü müşteriler bilinçsizce başvurular yaparak kredi notunu düşürmektedirler. Başvuru sayısı fazla olana bankalar kredi ve kredi kartı vermezler. Bu sebeple ilk olarak başvuru yapmadan önce kredi notunuzu öğrenmeniz gerekiyor.

İşlemleri yaparak kredi notunuzu öğrendiğinizde eğer skorunuz 1100 ve altındaysa kredi başvurusu yapmayınız. Hemen ilk işiniz bu skorun altında ise nasıl yükseltirim olacaktır. Borçlarınızı düzene sokup 1-2 ay düzenli gününde ödeme yaparsanız bu kredi notunuzun yükseldiğini göreceksiniz. Ayrıca burada bildirmek istediğimiz bir konu vardır. Sürekli olarak her gün kredi notu sorgulaması yapmayınız.