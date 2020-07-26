Türkiye'de milyonlarca istihdamı sağlayan İŞKUR, istihdam en önemli kurumlardan birisi haline gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, özellikle işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor. Yani milyonlarca iş arayan vatandaş, İŞKUR'da mesleğine ve eğitim niteliğine göre uygun olan iş ilanlarına kolayca ulaşabiliyor. İlgili ilanlara başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR üzerinden online olarak başvurularını gerçekleştirmesi mümkün olmakla birlikte https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=10436 adresinden illere göre ya da eğitim düzeyine göre arama yapması, ilana gelerek online başvuruda bulunması gerekir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de