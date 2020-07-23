İŞKUR'dan silahlı - silahsız 1.800 kişilik güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Adaylar başvurulara İŞKUR sitesi üzerinden yoğun bir ilgi gösterdi. İŞKUR işe alım ilanlarına kurumun internet sitesinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Türkiye İş Kurumu (İşkur) istihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurumdur. İşkur işsiz olan insanların iş bulmasına yardımcı olur. Personel ihtiyacı olan iş yerlerinin personel açığını kapatır. İşkur'un hedefi istihdam oluşturmak, istihdamı desteklemektir. İşkur'a elektronik ortamda internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
İŞKUR üzerinden yayımlanan toplamda 1.800 kişilik güvenlik personeli alım ilanına başvuru yapmak için açılan sayfadaki size uygun olan ilanları belirleyerek başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR NEDİR?
Türkiye İş Kurumu (İşkur) istihdam teşvikleri, istihdam projeleri ile işsizlikle mücadele eden kritik bir kurumdur. İşkur işsiz olan insanların iş bulmasına yardımcı olur. Personel ihtiyacı olan iş yerlerinin personel açığını kapatır. İşkur'un hedefi istihdam oluşturmak, istihdamı desteklemektir. Türkiye İş Kurumundan (İşkur) önce İş ve İşçi Bulma kurumu faaliyet gösteriyordu. Ancak bu kurum 2000 yılında kapandığında İşkur kuruldu ve istihdam çalışmaları devam etti. İşkur bugüne kadar binlerce kişinin iş bulmasında binlerce iş yerinin de personel açığını kapatmasında yardımcı olmuştur. İşkur projeleriye, bilişim ağıyla işsiz insanların iş bulmasını sağlar. İşsiz olan kişilere eğitim vererek, meslek edinme kursları düzenleyerek donanımlı personeller haline getirir. Böylece işsizlerin iş bulmasında ve iş kurmasında pay sahibi olur.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İlk olarak İşkur'a kayıt olmak istiyorsanız iş arayan mı yoksa iş veren mi olduğunuzu www.iskur.gov.tr adresi üzerinden belirtmeniz gerekmektedir. Eğer iş arıyorsanız İşkur iş arayan kayıt olma eğer iş verenseniz İŞKUR işveren kayıt olma linkleri üzerinden kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Bu ayrımı yaptıktan sonra ekranda üyelik sözleşmesi çıkacak ve siz o üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra profil bilgilerinizi eksiksiz vermeniz gerekmektedir. Peki nedir bu profil bilgileri? Üyelik isminiz, üyelik şifreniz, soy isim bilgileri, eğitim bilgileri, iş bilgileri gibi bilgilerinizi eksiksiz girmelisiniz. Ayrıca profil fotoğrafı da profilinizi daha iyi gösterecektir. Üyelik bilgilerinizi doldurduktan sonra İŞKUR sistem üzerinden sizinle ilgilenmesi için bir danışman yönlendirecektir. Bu noktada iş veren veya iş arayan olarak bu danışmanın tavsiyeleri doğrultusunda aramalara başlayabilirsiniz. Türkiye İş Kurumuna (İşkur) kayıt olmak isteyenlerin önünde iki farklı yol vardır.
İşkur'a elektronik ortamda internet üzerinden www.iskur.gov.tr adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz. Ancak internet üzerinden İşkur'a kayıt olmak istemezseniz bulunduğunuz bölgedeki en yakın İşkur şubesine yani İşkur İl Müdürlüğüne giderek kayıt olabilirsiniz. İşkur İl Müdürlüğüne gittiğinizde eğitim durumunuzu, işsiz olduğunuzu anlatarak kayıt için başvuru yapabilirsiniz. Kayıt için gereken bilgileri İşkur Müdürlüğündeki görevliler sizden isteyecektir.