İŞKUR üzerinde yeni ilanlar yayımlandı. Toplum Yararına Programı adı altında yayımlanan işçi personel alımı ilanlarına göre 8 farklı şehirde alım yapılacak. Bu kapsamda toplamda 165 kişilik kadro için alım yapılacak olup adayların başvurularını İnternetten gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Haberimizde alım yapılacak il ve birimlere ulaşacaksınız. Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak Toplum yararı Programı alımlarına adaylardan, 18 yaşını doldurmuş olmak, eğitimine devam etmiyor olmaki emekli veya malül aylığı almıyor olmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, gibi nitelikler aranacak. İşte TYP güncel iş ilanları...
ALIM YAPILACAK İLLER:
8 Şehre toplamda 165 personel alınacak. Bu yönde şehir ve hizmet sağlayıcılara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Alımlar Çevre temizliği, Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması gibi kadrolarda yapılacak Buna göre; Aydın, İstanbuli Uşak, Samsun, Gaziantep, Kastamonu, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa illerinde alım yapılacak.
AYDIN KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
SAMSUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP İL KÜLTÜRVE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
KASTAMONU İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak Toplum yararı Programı alımlarına adaylardan, 18 yaşını doldurmuş olmak, eğitimine devam etmiyor olmaki Emekli veya Malül aylığı almıyor olmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, gibi nitelikler aranacak.
BAŞVURULAR:
Toplum Yararı Programına personel alımı başvuruları esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adresinden yapılacak. Başvurular geçtiğimiz günlerde başlamış olup ertık sona ermektedir.
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TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?
TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.
KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?
İŞKUR tarafından düzenlenen bir kurs veya programdan (girişimcilik eğitim programı ve çalışanların mesleki eğitimi hariç) yararlanmış olan işsiz 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz. Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar veya kendi kusuru nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz. Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum tarafından teklif edilen niteliklerine uygun en az üç iş teklifini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.
Herhangi bir kurs ya da programa katılmama yönünde yaptırım uygulanan kursiyer veya katılımcı yaptırım süresince TYP'den de yararlanamaz. Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye tekrar katılamaz.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP ÇALIŞANLARINA KADRO VARMI?
5620 sayılı kanun ek maddesine gereği 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan geçici işçi kadrosundaki toplum yararına programı kapsamı statüsünde çalışan özel güvenlik görevlisi personelin tamamının kanunun yayınlaması sonrasında sürekli işçi statüsüne kavuşturulacaklar. Kanun yayınlanmasından itibaren 30 gün içerisinde çalışanlar kurumlarına başvuru yaparak işçi kadrolarına geçebilecekler. Kanun resmi gazetede yayımlandıktan 60 gün içerisinde geçişler tamamlanacak. Bu kapsamda maaş hakları mevcut olan sosyal ve mali haklar geçerli olacak. İşçi aleyhine herhangi bir artış ya da değişiklik gerçekleşmeyecek toplu iş sözleşmesi maddelerine göre maaş haklarında artışlar gerçekleştirilecek. 4857 sayılı iş kanunu içerisinde yer alan işçi lehine olan maddelerden yararlanabilecekler.