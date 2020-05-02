Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memurlara yüzde 4 zam, ayrıca ilk 6 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Memur maaşlarındaki artış da milyonlarca kişinin gelirine etki edecek. Yüzde 4.4'lük artışa göre yeni gelirleri hesapladık:
● MEMURA EN AZ 3.671 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya yükselecek.
● 2 ÇOCUKLUYA 500 TL: Eş yardımı 346,61, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,25, üstü için 38,13 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan 500,11 lira alacak.
● EMEKLİYE 2.778 TL: En düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.
● DOKTORA 2.592 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 592, uzman olmayanlarda bin 982 liraya ulaşacak.
● YAŞLIYA 702 TL: 65 yaş aylığı halen 672,81 lira seviyesinde bulunurken, 702,41 liraya çıkacak.
● ENGELLİYE 560-841 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 537,08 liradan 560,71 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 805,62 liradan 841,07 liraya yükselecek.
● EVDE BAKIMA 1.524 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 460 lira tutarındaki aylık, bin 524 liraya ulaşacak.