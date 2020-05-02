



Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memurlara yüzde 4 zam, ayrıca ilk 6 ayda enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Memur maaşlarındaki artış da milyonlarca kişinin gelirine etki edecek. Yüzde 4.4'lük artışa göre yeni gelirleri hesapladık: