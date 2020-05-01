1999 Yılından Önce Sigortalı Olanların Emeklilik Maaşları

1999 senesi öncesi sigortalıların emeklilik aylıkları, 2000 yılı ve sonrası sigortalı olanların emeklilik ücretlerine göre daha yüksektir. 1999 yılından önce sigortalı olanlar için emeklilik maaşı 1600 tl olarak belirlenir. Bu tarih sonrası sigorta sağlayanların maaşları ise 1400 tl olarak ödenir. 1999 yılı öncesi sigortalı olup, emekliliği gelmiş olan kişiler, maaş uygulamalarında daha yüksek maaş tutarına sahiptir.

Yurtdışı Borçlanması İle Erken Emeklilik Şansı

Çalışma hayatının büyük bölümünü yurtdışında çalışarak geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için erken emeklilik hakkı sunulmuştur. Yurtdışı borçlanması hakkından yararlanacak kişilerin Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmaması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin yurtdışında çalışma hayatı olduğunun ve geçen bu süresinin belgelendirilmesi lazımdır.