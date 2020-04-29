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Emekli intibak yasası son dakika çıktı mı? Emekli intibak artışı ne kadar, kimleri kapsıyor? İntibak nedir?

Emeklilerin gözü kulağı intibak yasası ile ilgili çalışmalarda. Emekli intibak artışı ne kadar, kimleri kapsıyor? İntibak nedir? Soruları milyonlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. 2020 yılından sonra emekli olan vatandaşlar öncesine göre sıkıntılı süreçlerde. Bu noktada bir intibak düzenlemesi yapılacak ve maaşlarda 55 ile 355 TL arasında bir artış olması söz konusu olacak. Bu düzenleme ardından gerekli olan her şey de talep edildi. Hükümet eğer bu noktada adım atmayı onaylar ise de toplam 5 milyon emekli olan vatandaşların maaşları üzerinde 55 ile 355 TL değerinde bir zam yapılması söz konusu olacak.

29.04.2020 15:06 - Son Güncelleme: 29.04.2020 15:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





