Hükümet ikramiye ve promosyon ile emeklilere ek gelir sağladı. Emekliler yılda 2 kez 1.000'er lira ikramiye, 3 yılda bir de promosyon alabiliyor.
Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanıyor.
Emekli olanlar, maaşı bağlanır bağlanmaz promosyon, ayrıca emeklilik tarihini izleyen dönemlerdeki ikramiyeleri alıyor.
DÜZENLEME YAPILDI
Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile emeklilerin ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin 500 liraya çıkarılırken, Ramazan Bayramı ikramiyesi de Nisan'a çekildi.
Yeni emeklilerin olumsuz etkilenmemesi için de düzenleme yapıldı.
İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda aylık almak' şeklinde değiştirildi.
Bu sayede Mayıs'ta aylık bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak. Ayrıca hemen başvurup taban tutarı maaşa göre 500, 625, 750 lira olan promosyondan yararlanabilecek.
Böylece yeni emekliler, bu ay maaş, promosyon ve ikramiye olmak üzere 3 kazanç birden elde edecek.
PROMOSYONA DİKKAT!
Bazı bankalar kampanyalarla belli şartlar dahilinde promosyon tutarını artırıyor.
Ancak bazı özel bankaların taahhüt ettiği tutarları ödemediği yönünde emeklilerden şikayet yağıyor.