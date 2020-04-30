Ülkemizde emekli aylıklarının bağlanmasını bekleyenlere avans imkanı sunuluyor. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak 3 net asgari ücret tutarında, yani bu yıl için 6 bin 972 lira avans alabiliyor.
Emekliler, bu imkanın benzerinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. 3 maaş tutarında avans imkanı sunulması, uzun vadeyle geri ödenmesi talep ediliyor.
TAKSİTLE ÖDENECEK
Bu aydan itibaren emeklilere en düşük ödeme bin 500 liraya çıktı. Eğer avans hayata geçerse, emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.
MÜJDE BEKLENTİSİ
Konuyla ilgili TAKVİM'e konuşan emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve 12, 24 ya da 36 ay gibi bir vadede maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız. Müjdeli haber bekliyoruz" diyor.