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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 Gazete
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    ye 4500 lira | ve Bağ-Kur emeklileri 3 maaş avansı nasıl alacak, geri ödemesi nasıl olacak?

    lik başvurusu yapanlara sunulan avans imkanının, mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş tutarında yani en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında Kurumu'na yazılı başvuru yaparak avans talebinde bulunabilecek.



    Ülkemizde     emekli aylıklarının bağlanmasını bekleyenlere avans imkanı sunuluyor. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yaparak 3 net asgari ücret tutarında, yani bu yıl için 6 bin 972 lira avans alabiliyor.



    Emekliler, bu imkanın benzerinin kendileri için de hayata geçirilmesini istiyor. 3 maaş tutarında avans imkanı sunulması, uzun vadeyle geri ödenmesi talep ediliyor.



    TAKSİTLE ÖDENECEK
    Bu aydan itibaren emeklilere en düşük ödeme bin 500 liraya çıktı. Eğer avans hayata geçerse, emekliler en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek.



    Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.



    MÜJDE BEKLENTİSİ
    Konuyla     ilgili TAKVİM'e konuşan emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve 12, 24 ya da 36 ay gibi bir vadede maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız. Müjdeli haber bekliyoruz" diyor.
    Haberler Ekonomi Emekliye 4500 lira | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklileri 3 maaş avansı nasıl alacak, geri ödemesi nasıl olacak?
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