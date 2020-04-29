Emekliye 1225 lira | 2020 bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?





Bu değişim, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.