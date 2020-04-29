Emekliye 1225 lira | 2020 bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?

Hükümetin 2018'de hayata geçirdiği bayram ikramiyesi, emeklilere yılda 2 kez biner lira ek kazancın yolunu açtı. Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek bu ay verilirken; ikinci ödeme de Kurban Bayramı öncesinde yapılacak.
Emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz'da ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere, biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor.
NASIL ETKİLER?
2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Bu değişim, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.
Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos arasına denk geliyor. 30 Temmuz Perşembe de arife günü. Buna göre ikramiye, erkene çekme durumu olmazsa 27-30 Temmuz'da ödenecek.