



CADDEDEKİ MAĞAZALAR TESTE BAŞLADI

Kösereisoğlu, İstanbul'da İstiklal, Bağdat, Büyükdere, Abdi İpekçi;, Ankara'da Atatürk Bulvarı gibi yerli ve yabancı markaların cadde mağazalarında test açılışlarının başladığını belirterek, "Ancak bunlar satış amaçlı açılışlar değil. Virüs etkisinde kuralların nasıl uygulanacağını deniyorlar. Birinin denediği kıyafeti bir başkası deneyecek mi yoksa hemen ütüye mi verilecek? Nasıl dezenfekte edilecek? Tüm bunlar cadde mağazalarda test ediliyor. AVM'lerde testler içinse yatırımcılarla perakendecilerin görüşmeleri sürüyor" dedi.