2 Mayıs ihtiyaç, konut ve taşıt faiz oranı kaç oldu? Bankalar tarafından dönem dönem taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarıyla ilgili alınan indirim kararlarını vatandaşlara açıklanıyor. Kredi çekerek ev, araba almayı ya da borçlarını kapatmayı düşünenler ise bu duyuruları yakından takip ederek güncel oranları inceliyor. Bir yıllık sürece baktığımızda on binlerce kişi kredi çekmek için bankalara talepte bulundu. Son olarak Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,89'a indirdiğini açıkladı.

YENİ İNDİRİM AÇIKLANDI

Bu çerçevede konut kredisi faizini indiren bankanın, sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0,96

Tüketici kredisi: 1,05

Konut kredisi: 0,94