Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 21.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Emekliye 265 lira | 2020 ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz mı, beklenti anketindeki tahminine göre yüzde 4.4 olacak. Maaşlarda 265 liraya varan artış yaşanacak. Peki, bu oranlara SSK, ve Bağ-Kur güncel emekli maaşları ne kadar olacak? TAKVİM, zam tahminine göre emeklilerin eline geçecek parayı hesapladı. İşte yeni zamlarla güncel emekli maaşı listesi.



    Temmuz'da     milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Yani maaşlara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi.




    EN ÇOK 6 BİN 293 TL
    Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti.



    Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 4.4 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 265,26 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 293 lira 98 kuruşa çıkacak.



    İKRAMİYE DE VAR
    Emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zamlı maaşlar ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 17-28 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Ayrıca erkene çekme durumu olmazsa, Kurban Bayramı ikramiyesi de Temmuz'da verilecek.



    Haberler Ekonomi Emekliye 265 lira zam | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri