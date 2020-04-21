



Temmuz'da milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Yani maaşlara ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı. Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi.

