Çoğu vatandaşın haberi yok! SGK ayda 2135 TL veriyor...

Yaşlılık Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yaşlılık maaşı şartlarını yerine getiren vatandaşlar, ikamet adresinin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuru sırasında kişilerin yanında yalnızca T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimliğin bulunması yeterlidir. Eğer başvuru bizzat değil de; bir vasi tarafından yapılacaksa mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararının başvuru evraklarına yerleştirilmesi şarttır. Kaymakamlıkta doldurulan "Yaşlılık Aylığı Başvuru Formu" mal müdürlüklerine ya da defterdarlıklara teslim edilir. İlgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla başta gelir tespiti olmak üzere, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kişiye aylık bağlanabilir.

Yaşlılık Aylığı Ne Kadar Oldu?

65 yaş ve üstü yoksulluk sınırının altında bulunan kişilere bağlanan aylık 637 TL'den 672 TL'ye çıkarıldı. 65 yaş aylığından yararlanabilmek için vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık almaması, nafaka bağlanmamış olması veya nafaka bağlanması mümkün olmaması gerekiyor. Çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar için yapılan gelir testinde, daha önceki yıllarda beraber yaşadıkları çocuklarının ya da torunlarının gelir düzeyleri dikkate alınıyordu. Yeni yapılan düzenlemeyle birlikte; artık kişinin ve eşinin gelir düzeyine bakılıyor. Kendilerinin ve varsa eşlerinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirlerinin net asgari ücretin üçte birinden az olması durumunda kişilere aylık bağlanabiliyor.