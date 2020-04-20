



NE KADAR ÖDENECEK?

Nisan ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı, fark ile yüzde 4.4'e çıkabilecek. Yüzde 4.4'lük artış yaşanırsa, aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya yükselecek.