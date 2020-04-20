Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar enflasyon farkı da verilecek.
NE KADAR ÖDENECEK?
Nisan ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı, fark ile yüzde 4.4'e çıkabilecek. Yüzde 4.4'lük artış yaşanırsa, aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya yükselecek.
Eş yardımı 332 liradan 346,61 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,25, üstü için 36,52 liradan 38,13 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,11 liraya yükselecek.