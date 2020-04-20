Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile bazı atamalar gerçekleşti. Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünde açık bulunan, Genel Müdür Yardımcılığına Fatih Ünlü, Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Yakup Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Nezir Gül getirilirken, Bingöl İl Müdürlüğüne Rahmi Güney, Burdur İl Müdürlüğüne Emre Çay, Isparta İl Müdürlüğüne Ömer Yılmaz ve Van İl Müdürlüğüne Hasan Tevke atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevden alınan Burdur İl Müdürü İsmail Türe'nin yerine Mehmet Yörük, Antalya İl Müdürlüğüne Ömer Ersoy ve Şırnak İl Müdürlüğüne Abdullah Yürektürk'ün ataması yapıldı.



Öte yandan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK) açık bulunan başkan yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında açık bulunan başkan yardımcılığına Salih Metin Kibar ve Adli Tıp Kurumu Yedinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülin Tıraje Celkan getirildi.



8 İLİN KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Ankara İl Müdürlüğüne Trabzon İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Aksaray İl Müdürlüğüne Mustafa Doğan, Bursa İl Müdürlüğüne Kamil Özer, Eskişehir İl Müdürlüğüne Şennur Azade, Karaman İl Müdürlüğüne Burhan Yemiş, Kütahya İl Müdürlüğüne Zekeriya Ünal, Muş İl Müdürlüğüne Mehmet Şengül ve Zonguldak İl Müdürlüğüne Kemal Akçay atandı.



9 BÖLGE MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Selçuk Kavasoğlu görevden alınırken, açık bulunan Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına başmüfettiş Çağlayan Odabaş getirildi. Ayrıca, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter Bayram, Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Ziyaattin Özdemir, Adana Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Kayseri Orman Bölge Müdürü Adnan Diltemiz, Sakarya Orman Bölge Müdürü Okan Kurşun, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver ve Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez görevden alındı.