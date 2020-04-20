





Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı artırılıp, bu aydan itibaren de 650 bininin kazancı bin 500 liraya yükseltilirken, Temmuz'da yeni zam olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

