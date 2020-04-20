Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı artırılıp, bu aydan itibaren de 650 bininin kazancı bin 500 liraya yükseltilirken, Temmuz'da yeni zam olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Nisan ayı beklenti anketindeki tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olarak gerçekleşebilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.4 olacak. Buna göre; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 61 kuruşa çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 57 kuruşa yükselecek.
Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 6.5 olarak gerçekleşmişti.