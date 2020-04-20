SGK 1495 memur alımı başvuru şartları nedir? Cumhurbaşkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan resmi duyuruda , Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesine 2020 yılında 1495 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Alım yapılacak kadrolar ile başvuru detayları haberimizde. SGK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nın birleştirildiği bir kamu kurumudur. Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen kuruluştur.
SGK'YA YAPILACAK MEMUR ALIMI KADROLARI
Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 1495 memur alımı yapılması için atama izni verildiği bildirildi. 1495 memur alımı için merkezi atama ile ve açıktan atama ile personel alımları yapılacak kadrolar şu şekilde:
- Memur (Muhasebe, tahsildar, Düz memur)
- Avukat,
- Uzman yardımcısı.
RESMİ YAZI GELDİ
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan resmi yazıda "2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi gereğince, kamu idare, kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına 2020 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 20/2/2020 tarihli ve 2020-60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 24/3/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki ekte yer almaktadır." denildi ve şu maddelere yer verildi:
(1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 20/2/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı eki Karara ekli (1) sayılı listede belirtilen atama sayılarına ilave olarak kullanabilecekleri atama sayıları ekli listede gösterilmiştir.
(1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.
(1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nedir? (Tarihi, Hizmetleri)
SGK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nın birleştirildiği bir kamu kurumudur. Türkiye'deki sosyal güvenlik sistemini sağlayan ve düzenleyen kuruluştur.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eski adıyla SSK, Türk vatandaşlarının yaralandığı sosyal güvenlik sistemlerinin uygulandığı kamu kurumudur. Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, kolay erişilebilir ve malî açıdan sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemini yürütmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'deki sosyal güvenlik politikalarını geliştiren ve uygulayan SGK, gerçek ve tüzel kişilere hizmet verir. Kişilerin sosyal güvenlik konusundaki hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırarak gerekli bilgilendirmeleri yapar.
Sosyal güvenlik konularında uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapan SGK, vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamakla da yükümlüdür. SGK, 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulan bir kamu kurumudur. Eski sosyal güvenlik kurumları olan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumları birleştirilerek "SGK" adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Yaklaşık 150 yıllık bir süreçte gelişen bir sosyal güvenlik sistemiyle doğmuştur. Makalemizde bu süreçle ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.