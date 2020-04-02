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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 18:10
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    • 02.04.2020 18:21
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    'na destek yağıyor! "Sen kaç maaşını bağışlayacaksın ?"

    Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı 'na adeta destek yağıyor. Söz konusu kampanyaya, iş dünyasından vatandaşına, ünlüsünden sına, siyasetçisinden futbolcusuna birçok sektörden insan katıldı. Başkan Erdoğan kritik kabine sonrası Milli Dayanışma Kampanyası'nın başladığını duyurmuş ve 7 aylık maaşını bağışlamıştı. Ancak henüz anamuhalefet partisi Genel Başkanı 'ndan bir destek açıklaması gelmedi. Sosyal medyada " Sen kaç maaşını bağışlayacaksın Kılıçdaroğlu” diye soruldu.

    Kaç maaşını bağışlayacaksın Kemal Kılıçdaroğlu?

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine dayandı. , koronavirüsün ilk çıktığı andan itibaren aldığı önlemlerle dünyaya örnek oldu.

    Türkiye'nin hem ekonomik önlemler, hem de koronavirüsün yayılmasını engelleyecek önlemleri dünya basınında geniş yer aldı.

    Son olarak koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan , "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı '' başlattı. Söz konusu kampanyaya, iş dünyasından vatandaşına, ünlüsünden sına, siyasetçisinden futbolcusuna birçok sektörden destek yağdı.

    Ancak henüz Genel Başkanı , destekle ilgili bir açıklama yapmadı.

    SEN KAÇ MAAŞINI VERECEKSİN KILIÇDAROĞLU?
    Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirdiği video konferansta "Yaşadığımız süreç çok önemli bir süreç. Kovid-19 kişinin siyasi görüşüne partisine bakmıyor. O zaman ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bu işin siyaseti yok. Eğer elimizi taşın altına koyacaksak Türkiye'de yaşayan ve sorumluluk taşıyan elini taşın altına koyması lazım" sözlerinin ardından sosyal medyada "Sen kaç maaşını bağışlayacaksın Kılıçdaroğlu" diye sorulmaya başlandı.

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    Haberler Ekonomi Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! "Sen kaç maaşını bağışlayacaksın Kemal Kılıçdaroğlu?"
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