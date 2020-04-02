İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs dünyayı etkisi altına aldı. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bine dayandı. Türkiye, koronavirüsün ilk çıktığı andan itibaren aldığı önlemlerle dünyaya örnek oldu.

Türkiye'nin hem ekonomik önlemler, hem de koronavirüsün yayılmasını engelleyecek önlemleri dünya basınında geniş yer aldı.

Son olarak koronavirüsle mücadele kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bize yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlattı. Söz konusu kampanyaya, iş dünyasından vatandaşına, ünlüsünden bankasına, siyasetçisinden futbolcusuna birçok sektörden destek yağdı.

Ancak henüz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, destekle ilgili bir açıklama yapmadı.

SEN KAÇ MAAŞINI VERECEKSİN KILIÇDAROĞLU?

Kılıçdaroğlu'nun bugün gerçekleştirdiği video konferansta "Yaşadığımız süreç çok önemli bir süreç. Kovid-19 kişinin siyasi görüşüne partisine bakmıyor. O zaman ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bu işin siyaseti yok. Eğer elimizi taşın altına koyacaksak Türkiye'de yaşayan ve sorumluluk taşıyan elini taşın altına koyması lazım" sözlerinin ardından sosyal medyada "Sen kaç maaşını bağışlayacaksın Kılıçdaroğlu" diye sorulmaya başlandı.