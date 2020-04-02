Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Orhan Gencebay'dan... Orhan Baba, şöyle dedi: "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin attığı adımlar harika. Bu belayı defetmenin tek yolu, birlikte hareket etmek."

Ünlü yapımcı Polat Yağcı da kampanyaya şu sözleriyle destek verdi: "Yunus Emre'nin 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz' sözü her şeyi açıklıyor. Bu topyekün bir mücadele. Yardımlaşarak, elimizden geleni ardımıza koymayarak onun da üstesinden geleceğiz."



Polat Yağcı'nın da el ele verince bu virüsü yeneceğimize dair inancı tam…