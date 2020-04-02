Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, salgın sebebiyle havayollarının zorunlu iptal ettikleri seferlere ait bilet ücretlerinin yolculara geri ödenmesi konusunda açıklama yaptı.





Bilindiği gibi havayolları #COVID19 salgını sebebi ile seferlerini zorunlu İPTAL etmektedirler.



İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri @SHGM Yönetmeliğine göre UÇUŞ YASAKLARI KALKTIKTAN 2 AY SONRA ödenebilecektir.



Bilet değişikliği ve açığa alma ücretsiz yapılmaktadır. https://t.co/4OzZUn1GKs