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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 18:20
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    • 02.04.2020 18:20
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    Son dakika: 'den iptal edilen seferlerle ilgili önemli açıklama: Yasak kalktıktan 2 ay sonra ödenecek

    Son dakika haberine göre, , Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini açıkladı.

    THY'den iptal edilen seferlerle ilgili önemli açıklama

    () Genel Müdürü , Twitter hesabından, salgın sebebiyle havayollarının zorunlu iptal ettikleri seferlere ait bilet ücretlerinin yolculara geri ödenmesi konusunda açıklama yaptı.



    Bilal Ekşi, "İptal edilen seferlere ait bilet ücretleri, SHGM yönetmeliğine göre uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebilecektir. Bilet değişikliği ve açığa alma, ücretsiz yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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