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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 15:02
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    • 02.04.2020 15:02
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    'ten 'na 5 milyon TL'lik destek!

    Başkan Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında başlattığı 'na bir dan daha destek geldi. 'ten yapılan açıklamada, "Biz Albaraka Türk olarak, bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Yaptığımız 5 milyon liralık bağışla ülkemizin içinden geçtiği bu zor sürece bir nebze de olsa bir katkı olacağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Bir bankadan daha destek!

    Başkan tarafından başlatılan 'na destek amacıyla, Aile, Çalışma ve Bakanlığı nezdinde yürütülen kampanyaya 5 milyon lira bağışladı.

    'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları aktardı:

    "Albaraka olarak değerlerimize sahip çıkmak ve değerlerimizin gereğini yapmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Birbirimize sahip çıkarak elbirliği ve dayanışma içinde bu zor günleri de aşacağımıza gönülden inanıyoruz. Biz Albaraka Türk olarak, bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Yaptığımız 5 milyon liralık bağışla ülkemizin içinden geçtiği bu zor sürece bir nebze de olsa bir katkı olacağına inanıyoruz. Ayrıca banka çalışanlarımız da bu kampanyaya 'Albaraka İyilik Kulübü' aracılığıyla 100 bin liraya yakın bir bağışta bulunuyor. Yardımlaşma ve dayanışma içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemi, yine bu güç birliği ve işbirliği ile en kısa süre içinde atlatacağımıza inanıyoruz."

    Hayatını kaybedenlere rahmet, tedavi görenlere de şifa dileyen Utku, "Bu süreçte sağlık çalışanlarına, hizmet sektörümüze, cılık sektöründe vefakarca çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadesini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Albaraka Türk'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik destek!
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