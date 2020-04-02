Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek yağıyor

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: Kampanyaya 50 milyon lira katkıda bulunduk. Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Vakıf Katılım: Her çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon lira bağışta bulunuyoruz.
Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay: Bu süreci fedakarlık ve ortak hareket kültürüyle aşacağız. Milli Dayanışma Kampanyası'na Bursa iş dünyası olarak 1 milyon TL ile katkı sağlayacağız.
BMC Otomotiv: Küresel bir sorunla millet olarak mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın önderliğinde başlatılan kampanyaya 1 milyon lira ile katılıyoruz.
HALKBANK: Kampanyaya 56 milyon lira destek veriyoruz.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol: Kampanya milli dayanışma açısından önemli. 20 milyon lira bağışta bulunacağız.
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan: Kampanyaya desteğimizi konfederasyon olarak 1 milyon lirayla başlatıyoruz.
Kuveyt Türk: Kampanyaya 20 milyon lira bağışlıyoruz.
Akbank: Sağlık kuruluşları için 10 milyon liralık kaynak oluşturduk.
Doğuş Çay: 1 milyon lira bağışta bulunduk.
SPK: Başkan ve kurul üyeleri birer maaşlarını bağışladı.
BDDK: Başkan ve kurul üyeleri 1-3 maaş bağışta bulundu.
RÖNESANS'TAN 8 MİLYON TL
Rönesans Holding, Covid-19 ile mücadeleye destek olmak için 8 milyon liralık bağışta bulundu. Açıklamada, perakende sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklarını desteklemek için ülke genelindeki 7 şehirde bulunan Optimum, Kozzy, Piazza, Hilltown ve Maltepe Park alışveriş merkezlerindeki toplam bin 850 mağazadan 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli alınmayacağı aktarıldı.
Vakıf Katılım: Her çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon lira bağışta bulunuyoruz.
Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay: Bu süreci fedakarlık ve ortak hareket kültürüyle aşacağız. Milli Dayanışma Kampanyası'na Bursa iş dünyası olarak 1 milyon TL ile katkı sağlayacağız.
BMC Otomotiv: Küresel bir sorunla millet olarak mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın önderliğinde başlatılan kampanyaya 1 milyon lira ile katılıyoruz.
HALKBANK: Kampanyaya 56 milyon lira destek veriyoruz.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol: Kampanya milli dayanışma açısından önemli. 20 milyon lira bağışta bulunacağız.
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan: Kampanyaya desteğimizi konfederasyon olarak 1 milyon lirayla başlatıyoruz.
Kuveyt Türk: Kampanyaya 20 milyon lira bağışlıyoruz.
Akbank: Sağlık kuruluşları için 10 milyon liralık kaynak oluşturduk.
Doğuş Çay: 1 milyon lira bağışta bulunduk.
SPK: Başkan ve kurul üyeleri birer maaşlarını bağışladı.
BDDK: Başkan ve kurul üyeleri 1-3 maaş bağışta bulundu.
RÖNESANS'TAN 8 MİLYON TL
Rönesans Holding, Covid-19 ile mücadeleye destek olmak için 8 milyon liralık bağışta bulundu. Açıklamada, perakende sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklarını desteklemek için ülke genelindeki 7 şehirde bulunan Optimum, Kozzy, Piazza, Hilltown ve Maltepe Park alışveriş merkezlerindeki toplam bin 850 mağazadan 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli alınmayacağı aktarıldı.
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