Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek yağıyor

Kampanyaya 50 milyon lira katkıda bulunduk. Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Her çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon lira bağışta bulunuyoruz.Bu süreci fedakarlıkve ortakhareket kültürüyleaşacağız. MilliDayanışma Kampanyası'naBursaiş dünyası olarak 1milyon TL ile katkısağlayacağız.Küresel birsorunla milletolarak mücadeleediyoruz.Cumhurbaşkanımız'ınönderliğindebaşlatılankampanyaya 1milyon lira ilekatılıyoruz.Kampanyaya 56 milyon lira destek veriyoruz.Kampanya milli dayanışma açısından önemli. 20 milyon lira bağışta bulunacağız.Kampanyaya desteğimizi konfederasyon olarak 1 milyon lirayla başlatıyoruz.Kampanyaya20 milyon lirabağışlıyoruz.Sağlık kuruluşları için 10 milyon liralık kaynak oluşturduk.1 milyon lira bağıştabulunduk.Başkan ve kurul üyeleri birer maaşlarını bağışladı.Başkan ve kurul üyeleri 1-3 maaş bağışta bulundu.Covid-19 ile mücadeleye destek olmak içinbağışta bulundu. Açıklamada, perakende sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklarını desteklemek için ülke genelindeki 7 şehirde bulunan Optimum, Kozzy, Piazza, Hilltown ve Maltepe Park alışveriş merkezlerindeki toplam bin 850 mağazadan 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli alınmayacağı aktarıldı.