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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 Gazete
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    Milli Dayanışma Kampanyası'na iş dünyasından destek yağıyor

    Başkan kritik kabine sonrası Milli Dayanışma Kampanyası'nın başladığını duyurmuş ve 7 aylık maaşını bağışlamıştı. Başkan Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bankalar ve iş dünyasından destek gelmeye başladı. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na verilen destekler.

    Dayanışma büyüyor
    VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih: Kampanyaya 50 milyon lira katkıda bulunduk. Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

    Vakıf Katılım: Her çalışanımız adına net bir asgari ücret tutarında olmak üzere toplam 5 milyon lira bağışta bulunuyoruz.

    Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay: Bu süreci fedakarlık ve ortak hareket kültürüyle aşacağız. Milli Dayanışma Kampanyası'na Bursa iş dünyası olarak 1 milyon TL ile katkı sağlayacağız.

    BMC Otomotiv: Küresel bir sorunla millet olarak mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız'ın önderliğinde başlatılan kampanyaya 1 milyon lira ile katılıyoruz.



    HALKBANK: Kampanyaya 56 milyon lira destek veriyoruz.

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol: Kampanya milli dayanışma açısından önemli. 20 milyon lira bağışta bulunacağız.

    Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan: Kampanyaya desteğimizi konfederasyon olarak 1 milyon lirayla başlatıyoruz.

    Kuveyt Türk: Kampanyaya 20 milyon lira bağışlıyoruz.

    Akbank: Sağlık kuruluşları için 10 milyon liralık kaynak oluşturduk.

    Doğuş Çay: 1 milyon lira bağışta bulunduk.

    SPK: Başkan ve kurul üyeleri birer maaşlarını bağışladı.

    BDDK: Başkan ve kurul üyeleri 1-3 maaş bağışta bulundu.

    RÖNESANS'TAN 8 MİLYON TL
    Rönesans Holding, Covid-19 ile mücadeleye destek olmak için 8 milyon liralık bağışta bulundu. Açıklamada, perakende sektöründe faaliyet gösteren iş ortaklarını desteklemek için ülke genelindeki 7 şehirde bulunan Optimum, Kozzy, Piazza, Hilltown ve Maltepe Park alışveriş merkezlerindeki toplam bin 850 mağazadan 20 Mart-30 Nisan dönemi için kira bedeli alınmayacağı aktarıldı.

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