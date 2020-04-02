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    • 02.04.2020 17:23
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    Son dakika: Merkez Bankası'ndan 'na 100 milyon TL'lik destek!

    Son dakika haberleri... , 'na 100 milyon lira ile katıldıklarını bildirdi. Merkez Bankasının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Merkez'den kampanyaya dev destek!

    (TCMB), 'na 100 milyon lira ile katıldıklarını duyurdu.

    Merkez Bankasının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira ile katılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon TL'lik destek!
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