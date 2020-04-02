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    • Ekonomi
    • 02.04.2020 13:03
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    • 02.04.2020 13:03
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    Son dakika: 'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik destek!

    'tan yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün, salgından etkilenen birey ve kurumlara destek olmak üzere bir dizi uygulamayı hayata geçirdiği, ülke ekonomisi ve sağlık sisteminin ihtiyaçları için de üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, QNB Finansbank'ın salgın ve etkileriyle mücadele için 10 milyon TL ayırdığı bildirildi.

    QNB Finansbank'tan 10 milyon TL'lik destek!

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdı.

    QNB Finansbank'tan yapılan açıklamada, bankacılık sektörünün, salgından etkilenen birey ve kurumlara destek olmak üzere bir dizi uygulamayı hayata geçirdiği, ülke ekonomisi ve sağlık sisteminin ihtiyaçları için de üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığı belirtildi.

    Açıklamada, QNB Finansbank'ın salgın ve etkileriyle mücadele için 10 milyon TL ayırdığı bildirildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: QNB Finansbank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon TL'lik destek!
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