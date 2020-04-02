Bugünkü
Takvim

7'den 70'e tek yürek: Muzaffer Nine, 1 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

"Biz Bize Yeteriz m" kampanyasına 7'den 70'e destek çığ gibi büyüyor. 81 ilden vatandaşlar yardıma büyük destek veriyor. 15 Temmuz’da 2 oğlu ve damadı Şehit düşen 94 yaşındaki Muzaffer Nine, 1 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

ABONE OL
Büyük anne
Ankaralı Muzaffer Gülşen, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp evine davet etti. Görevlilere banka kartını verdi.
"Bir aylık maaşımı çekin. Hükümetime bağışlıyorum" dedi, dua etti: Rabb'im devletimize zarar vermesin.



Muzaffer Nine'nin oğulları Mehmet, Hakan ve damadı Lütfi Gülşen, FETÖ'cü hainler tarafından katledilmişti.



7'DEN 70'E TEK YÜREK
Manisa Salihli'de yaşayan 7 yaşındaki ikizler Yusuf ve Yağız Ateş, örnek bir davranışa imza attı. Kumbaralarında bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı, Cumhurbaşkanı 'ın "Biz bize yeteriz m" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Birinci sınıf öğrencisi Ateş kardeşlere teşekkür eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Türkiye 7'den 70'e tek yürek: Muzaffer Nine, 1 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri