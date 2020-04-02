Ankaralı Muzaffer Gülşen, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp evine davet etti. Görevlilere banka kartını verdi.
"Bir aylık maaşımı çekin. Hükümetime bağışlıyorum" dedi, dua etti: Rabb'im devletimize zarar vermesin.
Muzaffer Nine'nin oğulları Mehmet, Hakan ve damadı Lütfi Gülşen, FETÖ'cü hainler tarafından katledilmişti.
7'DEN 70'E TEK YÜREK
Manisa Salihli'de yaşayan 7 yaşındaki ikizler Yusuf ve Yağız Ateş, örnek bir davranışa imza attı. Kumbaralarında bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Birinci sınıf öğrencisi Ateş kardeşlere teşekkür eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz" diye konuştu.
"Bir aylık maaşımı çekin. Hükümetime bağışlıyorum" dedi, dua etti: Rabb'im devletimize zarar vermesin.
Muzaffer Nine'nin oğulları Mehmet, Hakan ve damadı Lütfi Gülşen, FETÖ'cü hainler tarafından katledilmişti.
7'DEN 70'E TEK YÜREK
Manisa Salihli'de yaşayan 7 yaşındaki ikizler Yusuf ve Yağız Ateş, örnek bir davranışa imza attı. Kumbaralarında bisiklet almak için biriktirdikleri 675 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Birinci sınıf öğrencisi Ateş kardeşlere teşekkür eden İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz" diye konuştu.
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